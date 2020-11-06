منى فاروق في جلسة تصوير جديدة بـ"الكاجوال": رزقك مش في إيد حد.. ربنا موجود

لايف ستايل

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها عقب عودتها من دبي.

وظهرت "منى" في الصور بإطلالة "كاجوال" مرتدية بنطلون جينز وبلوفر، ونسقت معهما حذاء رياضي، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع وضع بعض اللمسات البسيطة.

وعلقت الفنانة الشابة على الصور، قائلة: "ما تشيلش هم حاجة، رزقك على ربنا مش في إيد حد، اطمنوا ربنا موجود".

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وتفاعل متابعوا منى فاروق مع صورها عبر التعليقات: "أنتي قمر وأنا بحبك"، و"إيه ده قمر أوي"، و"ربنا يسعدك.. متشغليش دماغك"، و"جميلة أنتي".

وعادت الفنانة منى فاروق، إلى مصر قبل أشهر قليلة، بعدما مرت بأزمة نفسية صعبة، ووجهت وقتها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "من أبكى الناس قهرًا، أبكاه الله ذلا وقهرا"، مضيفة: "ربنا موجود وقادر على كل شيء.. يارب خير.. ادعولي".

وظهرت منى، وقتها في الصورة بمكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، وأزياء سوداء، وتفاعل معها متابعوها بتعليقات داعمة لها: "ذل وقهر إيه؟.. طمنينا عليكي"، و"كله هيبقى حلو يا منى.. وهندعيلك"، و"خليكي قوية وانسي أي وجع".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة ياسر جلال وصبري فواز وراندا البحيري.

وشاركت قبل ذلك في مسلسل "الأب الروحي" ومسلسل "ظل الرئيس" وكانوا جميعم مع الفنان ياسر جلال.