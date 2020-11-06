رفضت الارتباط به فاغتصبها.. فتاة تتلقى صدمة عمرها على يد صديقها المقرب

لايف ستايل

كشفت فتاة بريطانية، تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد صديقها المقرب منذ 6 أعوام، عندما كان يعملان سويا في أحد الملاهي الليلية، بعد أن رفضت ارتباطها به، عقب اعترافه بمشاعره تجاهها.

وصرحت الفتاة التي تدعى بيكي بيلي 25 عامًا، أنها كانت تعمل مع صديقها جوردان باديسون، داخل أحد الملاهي الليلية، وتفاجئت باعترافها بحبه لها ورغبته في الارتباط بها، لكنها رفضت وفضلت بقاءهما كأصدقاء فقط، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال أحد الأيام في عام 2014 استغل جوردان، 27 عامًا، ذهاب صديقته إلى فراشها داخل غرفتها بالملهى الليلي، بعد مشاهدتهما فيلمًا سويًا، وأقدم على اغتصابها، وتم القبض عليه والحكم عليه بالسجن 4 أعوام.

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المفاجأة أنه بعد إطلاق سراح الشاب العشريني، أقدم على اغتصاب ضحية أخرى، ما دفع "بيكي" إلى حث الفتيات على اتخاذهن الحرص تجاه صديقها، واصفة إياه بـ"المختل".

وقالت الفتاة العشرينية: "جوردان كان صديقي المفضل، وكنت أثق به ثقة كبيرة، لكنه في تلك الليلة أذاني بأسوأ طريقة ممكنة، وكنت عادة ما أعود إلى منزلي بعد انتهاء عملي، لكني في تلك الليلة غلبني النعاس، ودخلت إلى غرفتي الاحتياطية بالملهى".

وأضافت: "لكني بعد 4 ساعات استيقظت على شعور غريب، وتفاجئت باعتداء صديقي عليّ، حينها أدركت أنه كان يغتصبني، وفي اليوم التالي تظاهرت بعدم تذكر أي شئ من هول صدمتي، وبمجرد وصولي إلى المنزل، انخرطت في البكاء وأخبرت والدتي بكل شيء، ومن ثم ذهبت إلى مركز الشرطة وأبلغت عنه".

وأوضحت بيكي، أنها تركت دراستها في الجامعة، بسبب إصابتها بحالة من الاكتئاب الشديد، وعدم قدرتها على إعطاء الثقة في من يحيطون بها، بعد فقدانها لثقتها البالغة في صديقها المقرب.