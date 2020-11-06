تنتظر منصب مهم.. 9 معلومات عن آشلي ابنة بايدن قبل حسم رئاسة أمريكا

علاقات و مجتمع

يقف المرشح الديمقراطي جو بايدن، على بعد خطوات قليلة من البيت الأبيض، بعد اقترابه من حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالحه، بحصوله على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، في مقابل 214 صوتًا لصالح الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، إذ يحتاج الأول 6 أصوات فقط.

ومع ظهور وتردد اسم بايدن بقوة كبيرة، بدأ الاهتمام بالمرشح الرئاسي الأقرب لحكم أمريكا، وتسليط الضوء على عائلته، وعلى رأسها ابنته الوحيدة "آشلي" التي يتوقع لها أن ترأس منصبًا سياسيًا، أو اجتماعيًا حال فوز والدها.

ويرصد "هن" عدة معلومات عن ابنة مرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن، وفقًا لما جاء بالمجلة النسائية الشهيرة "ماري كلير"، وشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

من هي آشلي ابنة جو بايدن؟

- الابنة الوحيدة للمرشح الديمقراطي من زواجه الثاني، إذ فقد ابنته وزوجته الأولى عام 1972، في حادث مروري.

- ولدت عام 1981، وتبلغ من العمر 39 عاما.

- يتعلق بها "بايدن" بشدة، حتى أنها رافقته كثيرا في حملاته الانتخابية.

Advertisements

- حصلت على شهادة علم الأنثروبولوجي الثقافية من جامعة تولين في نيو أورليانز.

- اجتازت شهادة الماجستير في الخدمات الاجتماعية من جامعة بينسلفانيا.

- أصبحت المديرة التنفيذية لمركز العدالة في ولاية ديلاوير عام 2014.

- تعمل ناشطة في مجال العدالة الاجتماعية، وتقوم بتمويل منظمات الخدمات الاجتماعية في العاصمة واشنطن.

- تزوجت عام 2012 من طبيب التجميل هاورد كراين.

- أنشأت آشلي شركة "لايفليهوود" لتجارة الملابس المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف التبرع بعائدات المبيعات لمنظمات المجتمع في ولاية وديلاوير.