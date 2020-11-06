"ضربني وعضني".. سيدة تحصل على تعويض 200 ألف جنيه من زوجها

علاقات و مجتمع

تتعدد أسباب الطلاق بين استحالة العشرة والخيانة، وغيرها من الأسباب، ولكن يأتي على قمة الأسباب التي تؤدي إليه فورا، والذهاب لمحكمة الأسرة، العنف الأسري بأشكاله كافة، من تحرش واغتصاب وحبس وضرب، وهو ما تعرضت لبعض منه بطلة هذه القصة.

رفعت زوجة إماراتية قضية طلاق على زوجها، مدفوعة بأسباب قوية، من بينها تعرضها لعنف أسري، منذ 4 سنوات حينما تزوجته، ثم أنجبت منه ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، وقالت: إنها تعرضت لعنف وضرب وعض مبرح تسبب في حدوث كدمات متفرقة في أنحاء جسدها.

وبعدما حسمت قضية الطلاق لصالحها، رفعت قضية تعويض مادي عما تعرضت له من عنف، ودفعت بالمستندات كافة التي تثبت تعرضها للضرب على يد زوجها؛ إذ أظهر التقرير الطبي اعتداء بدني (عض) بالظهر والذراع والساعد، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

ودفعت الزوجة في دعوة التعويض أيضا بثبوت جريمة الاعتداء والحكم بالغرامة مع إلزام الزوج بالرسوم القضائية، وإحالة طلب الزوجة بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، وهي القضية القديمة التي رفعتها الزوجة في محكمة الأسرة.

وأكدت الزوجة تعرضها لإصابات جسدية، نتج عنها آلام وكدمات وسحاجات جسيمة، ما حرر عنه قضية جزائية بنيابة الأسرة.

وقالت المحكمة الإماراتية، إن الأوراق التي دفعت بها الزوجة تثبت اعتداء الزوج على زوجته، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض عن الأضرار كافة.

وفي حين طلبت الزوجة المدعية تعويض قدره 51 ألف درهم، أي ما يعادل 200 ألف جنيه مصري، قضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدى للمدعية 51 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائيا، ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف للطفلة.