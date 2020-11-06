خطوات عمل صوابع زينب

كتب: هن - 07:46 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل صوابع زينب، من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير عمل صوابع زينب 1 كوب سميد 1 كوب دقيق 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية ربع كوب زيت ملح سكر فانيليا ماء للعجن زيت للقلي للشربات 2 كوب سكر 2 كوب ماء ليمونة 1 ملعقة صغيرة ماء ورد للتزيين جوز هند طريقة عمل صوابع زينب تخلط المكونات الجافة ثم يضاف الماء والزيت، ثم تقسم وتشكل على هيئة أصابع وتنقش. تترك حتى تختمر ثم تقلى في الزيت. تسقى بالشربات ثم تزين بجوز الهند.​

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