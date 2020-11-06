طريقة عمل عصير التوت البري بالليمون في المنزل

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مطبخ
يتميز عصير التوت البري بالليمون بمذاق خاص ومختلف، ما جعله يحظى بشعبية ليست بالقليلة بين فئة الشباب، وسط البحث عن وصفة صحية وسهلة لتحضيره في المنزل بمذاق يشبه المقدم في المطاعم الشهيرة.
وفيما يلي وصفة سهلة لتحضير عصير التوت البري بالليمون في المنزل، وفقا لما ذكره موقع self المتخصص في التغذية العلاجية.
مقادير عصير التوت البري بالليمون
توت بري.
ماء.
فراولة مجمدة.
ثلج.
موز.
كوب زبادي.
ملعقة من عصير ليمون.
طريقة تحضير عصير التوت البري بالليمون
- خلط الماء مع التوت البري.
- إضافة الفراولة المجمدة مع الموز والثلج في الخلاط.
- إضافة كوب الزبادي وعصير الليمون، ثم تقديم العصير.
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