زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته لبناته: ظبطها مع صاحبتها في أوضة النوم

علاقات و مجتمع

طلب الزوج "أحمد.ن"، تطليق زوجته وإسقاط الحضانة عن أطفالهما بعد كشفه أغرب قصة خيانة يمكن أن يعيشها رجل في مجتمع شرقي، وذلك أمام محكمة الأسرة بحسب تصريحاته لـ"هن".

"القانون بيحمي الست حتى لو ظالمة"، هكذا استغاث الزوج البالغ من العمر 36 عاما، بالمحكمة، طالبا سرعة إسقاط الحضانة عن طفلتيه، بعد أن اكتشف "شات" جنسيا بين الزوجة وصديقتها.

تعرف "أحمد" البالغ من العمر 36 عاما على زوجته عن طريق عمله حيث يعمل كوافير، "أختها ميكب ارتست بتشتغل معايا ولما كانت بتيجي أختها تزورها لقيتها هادية ورقيقة وفي حالها ومالهاش في حاجة اتعرفنا وخطبتها".

كانت العلاقة في البداية تقليدية إلى حد كبير، ثنائي متفاهم، واتفقا على تفاصيل الزواج، "في الأول لما اتجوزنا كانت صعبة جدا، وعنيدة وبتبعد عني كتير، ولكن بعد كدة كانت الأمور الخاصة بينا طبيعية، وجبنا بنتنا الأولى في أول الجواز".

ويكمل أحمد، "فيما بعد بدأت تمتنع عني تارة تلين وتارة أخرى لا، وفي تلك الفترة جبنا بنتنا التانية، بعد ما خلفت منعت نفسها عني خالص، وتعمل نفسها نايمة ومش شايفاني، ولما أتكلم معاها في الموضوع ده بتتهرب مني تماما".

الشك بدأ يتسرب إلى داخل الزوج، "افتكرتها بتخوني مع راجل تاني، راقبتها ولقيت كلام خارج جدا بينها وبين واحدة صاحبتها علاقتهم من الأول مكانتش مريحاني بس هي بتدافع عنها، فضلت أراقب الشات لحد ما عرفت أن بينهم علاقة مش طبيعية".

أكمل الزوج، "فضلت مراقبها لحد ما رحت في يوم البيت ولقيتهم في أوضة نومي مع بعض، ساعتها فوجئت مكونتش متوقع أبدا أن ده يكون بيحصل حتى لو شفته شات"، ودفع الزوج بشات جنسي بين زوجته وصديقتها مطبوعا، وكذلك مكالمات مسجلة بينهما، وطالب بضم بناته الاثنتين له، وإسقاط الحضانة عن زوجته.