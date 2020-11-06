لمتبعي الكيتو دايت.. شروط يجب اتباعها لفقدان الوزن بشكل صحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يتجه الكثير إلى اتباع حمية الكيتو دايت لفعاليتها في فقدان الوزن، ولكن اعتماده على البروتين والدهون بشكل أساسي وإهماله لباقي العناصر الغذائية الأخرى، يجعله من الحميات غير الصحية، ويهدد بالتعرض لمضاعفات خطيرة، وبالتالي فهناك نصائح يجب اتباعها عند اتباعه، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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