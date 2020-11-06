بشهادات تقدير.. سيدة ترد الجميل لفريقها المعالج في "شفاء الأورمان"

علاقات و مجتمع

أقدمت سيدة أتمت شفاءها بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، على تصميم عدد من شهادات التقدير للعاملين والإداريين والأطباء داخل المستشفى، لشكرهم على دورهم الكبير في فترة علاجها، وانتصارها على المرض الخبيث.

وفي هذا الصدد قدّم الفريق الطبي والإداري والعاملون بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، الشكر للسيدة "وفاء نصيف" محاربة السرطان داخل المستشفى على تلك المفاجأة المميزة وتكريمها للفريق المعالج لها.

تضمنت شهادات "وفاء" الشكر للقائمين على مستشفى شفاء الأورمان والطاقم الطبي لحسن تعاملهم مع المرضى وتخفيف آلامهم أثناء تلقي العلاج.

محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، قال إن "تلك المواقف من أهالينا في الصعيد والذين يتم علاجهم داخل المستشفىك بالمجان تمامًا، تؤكد أن إدارة المستشفى نجحت في اختيار فريق طبي وإداري، وعمال مميزين وقادرين على خدمة كل مريض بصورة تليق بإدارة المستشفى وتليق بالمريض وحسن خدمة الجميع خلال فترة العلاج".

ومن جانبها أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، استكمال حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى حول سرطان الثدي والكشف المبكر له، مع الالتزام بالتباعد والاشتراطات الاحترازية طبقًا لتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه قال الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى، إن الإدارة قررت مواصلة حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى من جديد، بحد أقصى 20 سيدة فقط في إطار مبادرة "صعيد بلا سرطان" لدعم سيدات الصعيد بالقرى والنجوع المختلفة.

وأوضح حسين، أن المستشفى نجح خلال الفترة الماضية في تنظيم حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأسبوعية التي بدأتها منذ افتتاح المستشفى، حيث جرى خلالها حتى مارس 2020 فحص واستقبال 2455 سيدة من قرى ونجوع جنوب الصعيد لإجراء مبادرات الكشف المبكر لسرطان الثدي عليهن.

وكان "شفاء الأورمان" من أول المستشفيات الذي يطلق فعاليات القوافل الطبية للكشف المبكر على سيدات مدن وقرى الأقصر بالمجان، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمستشفى للكشف على المرضى في قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول "صعيد بلا سرطان".