الامارات | صوتان ذهبيان يتأهلان في أولى حلقات نصف نهائي «the Voice Senior»

شكرا لقرائتكم خبر عن صوتان ذهبيان يتأهلان في أولى حلقات نصف نهائي «the Voice Senior» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت المنافسات قبل أربعة أسابيع مع مرحلة «الصوت وبس»، ووصلت اليوم إلى نصف النهائيات من برنامج المواهب الذهبية «the Voice Senior». هكذا تستمر الاحتفالات بكبار مواهب العالم العربي، ضمن حلقات أتاحت اكتشاف كنوز فنية راقية أعادت المشاهد إلى زمن الفن الجميل. ومع وصول أربعة مشتركين من كل فريق إلى هذه المرحلة، يكمل هؤلاء التدريبات مع المدرّب الموسيقي محمد أبوالخير.

ويقع على عاتق كل مدرب أن يختار موهبتين من الأصوات الذهبية الأربعة التي انتقلت معه إلى هذه المرحلة، وقد توزع المشتركون الـ16 على حلقتين، حيث تنافس في هذه الحلقة ثماني مواهب ضمن فريقي هاني شاكر وملحم زين، بينما يتنافس الأسبوع المقبل ثماني مواهب أخرى ضمن فريقي نجوى كرم وسميرة سعيد.

وفي ختام هذه الحلقة، قرّر هاني شاكر أن ينقل معه إلى نهائي البرنامج عبدالعزيز بن زينة وميرفت كامل، بينما وقع اختيار ملحم على الحسين فضلاوي وعبدو ياغي.

وقالت أنابيلا هلال، مقدمة البرنامج، إن «البرنامج يمنح فرصة النجومية بعد مرور الستين، حيث يتنافس الموهوبون والموهوبات ضمن فئة عمرية معينة، من أجل إبهار المشاهدين والمدربين للحصول على اللقب». وأضافت: «يأتي (ذا فويس سينيور) بموسمه الأول بعد النجاح الكبير الذي حققته النسختان الرئيستان والنسخة المخصصة للأطفال، ليتيح الفرصة هذه المرة لكبار السن بالكشف عن مواهبهم للجمهور».

وانطلقت الحلقة مع فريق هاني، بعدها انتقلت المنافسة إلى فريق ملحم.

وفي ختام الحلقة، غنى ملحم زين مقطعاً من أغنية «عندك بحرية»، لتمازحه نجوى وتدعوه للاختيار بأن ينضم إلى أحد الفرق الثلاثة، قبل أن يختتم ياسر السقاف وأنابيلا هلال الحلقة، على أمل اللقاء في الحلقة الثانية والأخيرة من مرحلة نصف النهائيات.

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