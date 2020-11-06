الامارات | أحمد العامري والسفير الإيطالي يبحثان تنسيق العمل الثقافي المشترك

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العامري والسفير الإيطالي يبحثان تنسيق العمل الثقافي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، مع السفير الإيطالي في الدولة، نيكولا لينير، فرص تعزيز التعاون والعمل المشترك، وآليات التنسيق المستقبلية لتنظيم فعاليات إطلاق مبادرات مشتركة بين الهيئة والمؤسسات النظيرة في الجمهورية الإيطالية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الخميس عقب زيارة اطّلع فيها العامري، برفقة السفير على مشاركة إيطاليا في فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

ورافق العامري السفير في جولة على قاعات المعرض، اطلعا خلالها على أبرز مشاركات المؤسسات الثقافية والمعرفية، وعدد من تجارب دور النشر وجديد اصداراتها، واستعرضا التحديات التي فرضتها الظروف التي مرت على العالم، وما حملته من فرص على مستوى استحداث آليات جديدة لتنظيم المعارض، والوصول إلى خيارات بديلة في التواصل والتفاعل على المستوى الدولي.

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