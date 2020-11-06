الامارات | #النصف_الحلو : الشعر المجعد.. كيف نُمشّطه وكيف نتعامل معه يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو : الشعر المجعد.. كيف نُمشّطه وكيف نتعامل معه يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 نوفمبر 2020

تصفيف الشعر المجعد هو موضوع يشغل الكثيرات، لاسيما من لديهن شعر مجعد يأبى الامتثال للتصفيف. أي قصة شعر تلائم ذوات الشعر المجعد؟ أي منتجات تصفيف يوصى بها؟ كيف نمشط الشعر المجعد وكيف نتعامل معه يومياً؟

هنالك متلازمة تدعى متلازمة الشعر المجعد، ويبدو أن أولئك اللاتي يولدن مع شعر مجعد يكرهنه ويردن تنعيمه أو فتحه، وأولئك اللاتي يولدن مع شعر غير مجعد يرغبن بامتلاك شعر مجعد ويقمن بتجعيده. إذاً لمن يلائم الشعر المجعد؟ كما هو الحال دائماً فهذه مسألة اتجاه صحيح، الملمس، الحركة، ومبنى الوجه. فالشعر المجعد المصمم بشكل صحيح يمكن أن يعطي مظهراً شاباً وأنيقاً، ويجذب الكثير من العيون المعجبة إذا تم تصفيفه بشكل مناسب. يجب على مصفف الشعر تكوين إطار للوجه من خلال قصة الشعر التي تناسب النسيج المتموج أو المجعد للشعر.

تهدف منصة «ذا هير أديكت» إلى توجيه النساء إلى اكتشاف قيمتهن الحقيقية، والعناية بأنفسهن من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة، مع التركيز على العناية المستمرة بالشعر من خلال استخدام العلاجات الطبيعية والعضوية، والمنتجات التي لا تحتوي على المواد الكيميائية الضارة. لاقت المجموعة انتشاراً كبيراً، وظهرت في أكثر من 35 وسيلة من وسائل الإعلام العالمية، واعتبرها البعض حركة اجتماعية مؤثرة، تهدف إلى تغيير مقاييس الجمال في إفريقيا والشرق الأوسط، من خلال تشجيع النساء على التخلي عن استخدام المعالجات الحرارية لفرد خصلات الشعر المجعدة، ومساندتهن لتقبّل شعورهن المجعدة بثقة وسعادة.

مبادئ أساسية

يتبنى فريق «ذا هير آديكت» مبادئ أساسية عدة للعناية بالشعر المجعد، من بينها طريقة «الكيرلي جيرل». ومن بين هذه الأساسيات أيضاً:

1. أولاً، تقبّل الذات وحبها بالقدر الكافي، واتباع طرق مستمرة ومثمرة للعناية بالشعر.

2. العناية بالشعر بلا حرارة، أي من دون استخدام أجهزة الشعر التي تعمل بالحرارة لفرده.

3. استخدام العلاجات الطبيعية، مثل الزيوت الطبيعية 100%، لتعزيز صحة فروة الرأس ونمو الشعر الصحي.

4. ممارسة الرياضة بانتظام.

5. اتباع نظام غذائي صحي، لأن الغذاء هو المصدر الأساسي الذي يؤثر في الشعر.

6. عدم استخدام صبغات الشعر، واللجوء إلى الأعشاب الطبيعية البديلة كالحناء، والإنديقو، والكاسيا.

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