الامارات | «الظفرة 14» ينطلق ملتزماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الظفرة 14» ينطلق ملتزماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت، أمس، مسابقات مهرجان الظفرة بدورته الـ14 بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتستمر لغاية 30 يناير 2021 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتفقد القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء فارس خلف المزروعي، خلال زيارة ميدانية لموقع مهرجان الظفرة، إجراءات التسجيل واستقبال المشاركين ودخول المطايا المشاركة، التي تتم وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتؤكد على التباعد الجسدي، وإظهار نتيجة سلبية لفحص «كوفيد-19»، عبر تطبيق الحصن بمدة لا تتجاوز 10 أيام.

وسهلت اللجنة المنظمة للمشاركين اتمام عملية التسجيل والإجراءات، من خلال مسار دخول السيارات قرب بوابة المهرجان الشرقية، التي توجد فيها منطقة الاستعلامات والإرشادات، واستخراج بطاقة مشارك، وإجراءات عمليات نقل ملكية المطايا، وفك الحظر، وأداء القسم، وتحديث البيانات وغيرها، حيث يتم التواصل بين المشارك والعاملين عبر مكبرات الصوت بوجود عازل زجاجي، ويتم قبل الدخول إبراز إثبات النتيجة السلبية لفيروس «كوفيد-19» عبر تطبيق الحصن، وإبراز الهوية الإماراتية، والتأكد من ارتداء الكمامات وفحص درجة الحرارة.

وبدأ ملاك الإبل من الإمارات ودول الخليج بالتوافد إلى موقع المهرجان لإدخال الإبل المشاركة في أشواط المفاريد محليات بمزاينة الإبل إلى شبوك المبيت، استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط التي خُصصت لها 45 جائزة بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، ضمن خمسة أشواط للشرايا والتلاد لأصحاب السموّ الشيوخ وأبناء القبائل، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان، التي وضعتها اللجنة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

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