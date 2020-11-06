الامارات | أين تذهب: مطعم TBK.. فطور شهي لبداية يوم مثالي

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب: مطعم TBK.. فطور شهي لبداية يوم مثالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 نوفمبر 2020

أطلق TBK، المطعم الأميركي الإيطالي في الغاليريا مول، قائمة الفطور المتميزة، انطلاقاً من إدراكه لأهمية هذه الوجبة، حيث يقدم تشكيلة واسعة من الخيارات الشهية يومياً. وتحفل قائمة الفطور بباقة متنوعة من الأطباق الغنية بالنكهات التي تناسب مختلف الأذواق، متيحةً للضيوف الاستمتاع بوجبة شهية، وبدء يومهم بحيوية ونشاط.

ويتميز المطعم بموقعه ضمن الغاليريا مول، المعروف بأجوائه الحيوية على الدوام، كما يوفر في الوقت نفسه مكاناً مريحاً يدعو العائلة والأصدقاء للتلذذ بأشهى الأطباق معاً. ويتميز TBK بالإضاءة الطبيعية التي تمنح شعوراً بالراحة، وبشجرة الزيتون التي تتوسط المطعم، وتسمح للضيوف بالتواصل مع الطبيعة. ومع بدء انخفاض درجات الحرارة، أعاد المطعم أخيراً افتتاح التراس الخارجي الفسيح، ليوفر للزوار فرصة قضاء أوقات ممتعة تحت أشعة الشمس الدافئة، وتناول وجبة شهية في الهواء الطلق.

ويسمح TBK لضيوفه ببدء يومهم مع باقة مختارة من الأطباق المبتكرة التي تناسب مختلف الأذواق، حيث تضم قائمة الفطور مجموعة من الخيارات الشهية، مثل بيض البينديكت الطازج والمحضر مع اللحم المقدد، والكرواسان المحمّص مع صلصة هولانديز الشهية، إلى جانب الكمأة وتوست الجبن المحمص. كما تضم القائمة الجديدة تشكيلة من الأطباق الكلاسيكية، مثل البيض مع السلمون المدخن، والأومليت المحشو بالجبن والفطر، إضافةً إلى طبق الشكشوكة الذي تم إطلاقه حديثاً.

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