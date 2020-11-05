حلقت شعرها زيرو.. 10 معلومات عن زينب غريب بعد إصابتها بكورونا

علاقات و مجتمع

إنضمت الفنانة زينب غريب، إلى الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، عقب عودتهم من مهرجان الجونة السينمائي، بعدما أعلنت الأمر خلال خاصية "stories"، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت غريب: "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير"

زينب غريب، التي عرفها الجمهور باسم "رضوى الرغاية" عقب دورها بمسلسل "100 وش"، تصدرت "التريند" خلال مهرجان الجونة، بسبب جلسة تصوير جريئة، ومن ثم إطلالتها بالمهرجان.

ويرصد "هن"، عدة معلومات عن الفنانة.

وُلدت 12 نوفمبر 1992.

طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

درست علم المصريات من قبل.

كانت أولى أدوارها مسلسل "سجن النسا"، الذي عرض في رمضان 2014.

رفض والدها فكرة التمثيل نهائيًا، عقب "سجن النسا" وهو ما جعلها تتوقف لمدة 3 أعوام.

قررت الضغط على والدها للرجوع للتمثيل بـ"حلق شعرها على الزيرو".

برزت في دور "رضوى" بمسلسل "بـ100 وش".

كان آخر أعمالها، الظهور في حلقات "ضي القمر"، من مسلسل "إلا أنا".

ظهرت مؤخرا بجلسة تصوير جريئة، مرتدية فستان أحمر مكشوف الظهر، كما جسدت بعض الحركات الغريبة باستخدام السيف.

تعرضت "غريب" للانتقادات بسبب إطلالاتها الجريئة بالمهرجان.