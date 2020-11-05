أم صابر باكية: ابني طردني من البيت وهدد لو شافني أهل مراته هيضربوني

علاقات و مجتمع

بكت سيدة تدعى أم صابر، على الهواء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيت دعاء"، الذي يعرض عبر شاشة "ten"، قائلةً إن ابنها تزوج من امرأة مطلقة ومعها طفلتان، بعدما أسكنته معها في الشقة، وبعدما تزوج طردها من شقته، وقاطعها وشقيقاته البنات.

وأضافت أنها مطلقة من والد ابنها منذ 16 عاما، وقال لشقيقه الآخر: "لو أمك كلمتني تاني هخلي أهل مراتي يضربوها، والأوضة اللي هتقعد فيها عيال مراتي أولى بيها".

وتابعت: "كرشني من شقتي رغم إني مطلقة من أبوه بقالي 16 سنة، ومش لاقية حتة أنام فيها، الشقة مش مهمة عندي، لكن أنا نفسي أشوفه، لكن هو قال إن أهل مراتي هيضربوها ومعرفش حصل إيه".

ورد الشيخ أحمد المالكي على المتصلة، قائلا: "يجب أن يجلس مع ابنها شخص قريب منه يفوقه، ولا بد أن تذكره دائما في السجود، لأن الإنسان أقرب إلى ربه وهو ساجد، وأيضا في الثلث الأخير من الليل، وأن تسأل ربها هداية نجلها وإعادته لها مرة أخرى".

وحذر الشيخ أحمد المالكي، من عقوق الوالدين، لافتا إلى أن عقاب عقوق الوالدين، هو عدم دخول الجنة.