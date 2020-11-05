"شق ونحت وخياطة".. وسام وهدان يشرح خطوات شد ترهلات الوجه والرقبة

صحة
ترهلات الوجه والرقبة، واحدة من المشكلات التي تواجه المرأة مع تقدم العمر، أو بسبب المبالغة في وضع المكياج وغيرها، الأمر الذي ينتهي بهن للترهلات بالجلد، ما يدفعهن للبحث عن عمليات تجميل من أجل شد الترهلات وعلاجها.
من جانبه، شرح الدكتور وسام وهدان أستاذ طب وجراحة التجميل كلية الطب جامعة القاهرة، خطوات شد ترهلات الوجه والرقبة، التي أصبحت أكثر سهولة وأعلى فاعلية .
وتعمل الطرق الحديثة على شد ونحت ملامح الوجه مع زراعة الدهون لترميم الأنسجة الدهنية، فيعمل على شد العضلات تحت الجلد التي تحدث في حالات الترهل ورخاوه العضلات مع الزيادة في العمر حيث يصبح الجلد أكثر رخاوة وترهلاً ويشكل هذا الجلد والدهن المترهل "لغدا".
وتابع "وهدان" لـ "هن" أن عملية شد الوجه كاملاً يقوم بشق جراحي بمحاذاة الأذن لأعلى وباتجاه الشعر ويتم فيها إزالة الجلد الزائد حيث يكون فيها الجرح غير ظاهر تماما.
أما بالنسبة لشد الجفن، أكد الطبيب أنه يقوم حينها بجراحة الجفن العلوي أولاً وذلك عن طريق إجراء شق بطول الميل الطبيعي للجفن، أما الجفن السفلي فيقوم بالشق تحت منطقة الرموش مباشرة وتكون الخطوة التالية هي إزالة الجلد الزائد وبعض الأنسجة الدهنية والعضلية الموجودة أسفل الجلد ويقوم بعد ذلك بخياطة الشق بخيط رقيق جدًا يتلائم مع الجلد حيث لايخلف أي ندوب نهائيا.
وأكد "وهدان" أن هذه العمليات تحدث بدون أي ألم أو ترك أي أثر حيث إنها تعتمد علي بنج موضعي بحيث يكون المريض في وعيه تماما، موضحًا أن فترة النقاهة تكون أسبوعين بعد العملية للعودة إلى الحياة الطبيعية والأنشطة اليومية المعتادة.
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