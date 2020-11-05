"شق ونحت وخياطة".. وسام وهدان يشرح خطوات شد ترهلات الوجه والرقبة

صحة

ترهلات الوجه والرقبة، واحدة من المشكلات التي تواجه المرأة مع تقدم العمر، أو بسبب المبالغة في وضع المكياج وغيرها، الأمر الذي ينتهي بهن للترهلات بالجلد، ما يدفعهن للبحث عن عمليات تجميل من أجل شد الترهلات وعلاجها.

من جانبه، شرح الدكتور وسام وهدان أستاذ طب وجراحة التجميل كلية الطب جامعة القاهرة، خطوات شد ترهلات الوجه والرقبة، التي أصبحت أكثر سهولة وأعلى فاعلية .

وتعمل الطرق الحديثة على شد ونحت ملامح الوجه مع زراعة الدهون لترميم الأنسجة الدهنية، فيعمل على شد العضلات تحت الجلد التي تحدث في حالات الترهل ورخاوه العضلات مع الزيادة في العمر حيث يصبح الجلد أكثر رخاوة وترهلاً ويشكل هذا الجلد والدهن المترهل "لغدا".

وتابع "وهدان" لـ "هن" أن عملية شد الوجه كاملاً يقوم بشق جراحي بمحاذاة الأذن لأعلى وباتجاه الشعر ويتم فيها إزالة الجلد الزائد حيث يكون فيها الجرح غير ظاهر تماما.

أما بالنسبة لشد الجفن، أكد الطبيب أنه يقوم حينها بجراحة الجفن العلوي أولاً وذلك عن طريق إجراء شق بطول الميل الطبيعي للجفن، أما الجفن السفلي فيقوم بالشق تحت منطقة الرموش مباشرة وتكون الخطوة التالية هي إزالة الجلد الزائد وبعض الأنسجة الدهنية والعضلية الموجودة أسفل الجلد ويقوم بعد ذلك بخياطة الشق بخيط رقيق جدًا يتلائم مع الجلد حيث لايخلف أي ندوب نهائيا.

وأكد "وهدان" أن هذه العمليات تحدث بدون أي ألم أو ترك أي أثر حيث إنها تعتمد علي بنج موضعي بحيث يكون المريض في وعيه تماما، موضحًا أن فترة النقاهة تكون أسبوعين بعد العملية للعودة إلى الحياة الطبيعية والأنشطة اليومية المعتادة.