اعزل نفسك حال ظهورها.. الأعراض الـ15 لفيروس كورونا

صحة

مع الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء، باتت مخاوف ملاقاة الموجة الثانية من فيروس كورونا تسيطر على العديد من دول العالم بشعوبه، الأمر الذي تستعد وزارة الصحة المصرية لمواجهته.

فيروس كورونا الذي باتت أعراضه تتزايد يومًا بعد آخر،فلم يعد له "كتالوج" بعينه، إلا أن ظهور أحد أعراضه يتطلب على الفور العزل المنزل، حتى لا تتناقل العدوى.

ويرصد "هن في السطور التالية 15 عرض للفيروس.

الحمى

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، إنه عادة ما تصل درجة الحرارة المرتفعة أو الحمى إلى 38 درجة مئوية أو أكثر، فالشعور بالحرارة عند لمس الصدر أو الظهر قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا، ولا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك.

نزلات البرد

تتشابه أعراض نزلات البرد مع فيروس كورونا، لكن عندما يصاب الشخص بنزلة برد يميل إلى احتقان الحلق وسيلان الأنف ودموع العين المستمرة، ولا يصاحبها حرارة ولا أعراض جسدية مثل الصداع، وآلام العظام.

لكن أعراض كورونا تصاحبها حرارة مرتفعة لا تقل عن 38 درجة مئوية وقد تزيد، واحتقان الحلق، والكحة الجافة، وصداع شديد، وآلام المفاصل والعضلات.

السعال الجاف

السعال الجاف المستمر من الأعراض الأولية أيضًا لفيروس كورونا، وتكون مستمرة ولا ينتج عنها بلغم أو مخاط.

ضيق التنفس

يعاني مرضى فيروس كورونا المستجد خاصة كبار السن من صعوبة في التنفس، فأي شخص يشعر بألم أو ضغط مستمر في الصدر وضيق تنفس وازرقاق في الشفتين والوجه، يجب عليه التوجه إلى المستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة.

فقدان حاسة الشم والتذوق

بحسب ما أعلنه نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون، فإن فقدان حاسة الشم لا يصاحبه انسداد في الأنف، كما يحدث في حالات الرشح التقليدية، ويرافقها أحيانا فقدان حاسة التذوق.

اضطرابات بالجهاز الهضمي

الإسهال والقيء واضطرابات كبرى في الجهاز الهضمي هي الأعراض الجديدة التي اكتشفها علماء أمريكيون، ضمن أعراض فيروس كورونا، فلاحظ الأطباء أيضًا.

احمرار العين

توصلت دراسة حديثة إلى أن فيروس كورونا وُجد في إفرازات العين للمصابين بالفيروس، وهي معدية في حالة ملامستها، وأن الفيروس قد يظهر في بدايته بالتهاب في ملتحمة العين مع الأعراض المعروفة للفيروس.

وكانت الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أصدرت تنبيهات مؤخرًا، بشأن تقارير تفيد بأن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة، وهو التهاب الغشاء الذي يبطن الجفن.

تغير لون الشفاه

أفادت الهيئة العامة الصحة البريطانية، أن تغير لون الشفاه إلى الأزرق، فهي من علامات الالتهاب الرئوي الذي يعد أحد مضاعفات فيروس كورونا الحادة، ويعني أنك بحاجة إلى الذهاب مباشرة إلى المستشفى.

ظهور آفات في القدم

أوضح أطباء في إيطاليا وإسبانيا، أكبر بؤرتين للوباء في أوروبا، أن هناك علامات جديدة تظهر على جسد الإنسان وتؤكد إيجابية إصابته بالفيروس.

وأشار الأطباء إلى ظهور كدمات على القدمين لدى بعض المرضى، معتبرين ذلك من "العلامات الإيجابية للإصابة بالفيروس"، وتحدثوا عن بقع أرجوانية اللون تشبه علامات الإصابة بمرض الجدري المائي.

أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أمجد الحداد اخصائي الحساسية والمناعة، لـ"هن" أعراض الموجة الثانية المرتقبة حول العالم، والتي جاءت على النحو التالي:

تخثر بروتين الدم.

إحداث جلطات في الجهاز الهضمي.

تراكم إفرازات على الجهاز الهضمي.

تكون الجلطات في بعض أجهزة الجسم.

الشعور بالـ "مغص".

آلام شديدة.

كيفية التعامل مع الأعراض حال ظهورها؟

في حالة الأعراض البسيطة

تقول الصحة العالمية إنه في حال بدأت تشعر بأعراض خفيفة مثل الصداع والحمى المنخفضة الدرجة أو وصلت درجة الحرارة إلى 37.3 درجة مئوية أو أكثر مع ورشح خفيف في الأنف، اعزل نفسك بالبقاء في المنزل حتى تتعافى تماما.

ويفضل الاستعانة بشخص ما لإحضار ما تحتاج إليه من لوازم من خارج المنزل، وإذا كنت مضطرا إلى الخروج لشراء تلك اللوازم، عليك ارتداء قناع لتجنب نقل العدوى إلى أشخاص آخرين.

كما يجب عليك تجنب مخالطة الآخرين وزيارتك للمرافق الطبية طالما الإعياء بسيط لأن هذه المرافق تعمل بفعّالية أكبر دون ضغط.

في حالة الأعراض القوية

إذا كنت تعاني من أعراض قوية لـ كوفيد 19، مثل الحمى والسعال وصعوبة التنفس، يجب طلب المشورة الطبية على الفور، فقد تكون مصاباً بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية أخرى.

كما يجب الاتصال قبل الذهاب إلى مقدم الرعاية وإخباره إن كنت قد خالطت أي مصابين بكورونا مؤخرا.

اتصالك المسبق بمقدم الرعاية سيسمح بتوجيهك سريعاً إلى مرفق الرعاية الصحية المناسب. وسيساعد ذلك أيضاً على منع أي انتشار محتمل للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وغيره من الفيروسات.

كيف يمكن تطبيق إجراءات العزل المنزلي؟

وعند ظهور بعضًا من هذه الأعراض على الشخص، يجب إتباع إجراءات العزل المنزلي، بعيدًا عن بقية أفراد الأسرة، وفي حال تزايد الأعراض يجب التوجه بعد ذلك إلى أقرب مستشفى الحميات.

وعرضت "سكاي نيوز" إجراءات تطبيق العزل المنزلي للأفراد قبل التوجه إلى المستشفى:

- المكوث 14 يوم في غرفة معزولة عن باقي أقسام المنزل.

- استخدام أغراض خاصة من دون مشاركتها مع الآخرين مثل المناشف.

- ترك وجبات الطعام والشراب عند باب غرفة المعزول.

- استخدام أدوات بلاستيكية ترمى فورًا في كيس للنفايات محكم الإقفال.

- تعقيم دورة المياه المشتركة بشكل دائم بمادة الكلور النقي.

- العناية بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.

- تناول السوائل بالإضافة إلى الفيتامينات.

- إذ تطلب الأمر الاستعانة بشخص يجب وضع كمامة وقفاز لتجنب نقل العدوى.

- ضرورة الحرص على العزل الكلي للمريض.

- يمنع على الأهل استقبال الزائرين.

- ارتداء الكمامة لمدة أسبوع عند انتهاء فترة الحجر