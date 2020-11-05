10 أنواع من الأطعمة احذر تناولها بعد التمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ممارسة الرياضة من الأمور المهمة للحفاظ على الصحة والحصول على جسم مثالي، وبالطبع يكون الإنسان بحاجة إلى تناول الطعام بعد أداء التمرين لاستعادة طاقتك وبناء العضلات وزيادة التمثيل الغذائي لديك.

ولكن هناك العديد من الأطعمة التي لا يجب تناولها بعد اداء التمارين الرياضية أبدا، كما أورد موقع " eatthis".

1- الفلفل الحار:

لأن الأطعمة الحارة يصعب هضمها، وجسمك في هذا التوقيت يحتاج إلى أشياء يسهل هضمها، وقليل من البروتين، ومن السكر لإعادة مستويات السكر إلى المستوى الطبيعي، وغالبا الكربوهيدرات لتجديد مستويات الطاقة لديك.

2- الصودا:

يجب عدم تناول الصودا أبدا بعد التمرين، نظرا لأن جسمك يحتاج إلى الترطيب والصودا لن تفعل ذلك، بالإضافة إلى أنها قد تجعلك منتفخا.

3- الأطعمة الدهنية:

يجب تجنب الزيوت وأي شيء مقلي وحتى المكسرات بعد التمرين، حيث تعمل الدهون على إبطاء عملية الهضم في القناة الهضمية، وبالتالي ستؤخر وصول العناصر الغذائية التي تفيد العضلات.

4- الوجبات السريعة:

تناول الوجبات السريعة بعد أداء التمارين لن يكون جيدا، نظرا لأنك في هذه الحالة سوف تستهلك نسبة عالية من الدهون المتحولة.

5- الكربوهيدرات البسيطة:

يجب تجنب تناول الخبز الأبيض أو المعجنات، لأن كل هذه الدهون تبطئ عملية الهضم، بالإضافة إلى أن استهلاك كميات كبيرة من السكريات سيعمل أيضا ضدك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن لأنه يبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك.

6-المشروبات الرياضية:

تحتوي على نسبة عالية من السكر ما يجعلها غير ضرورية بعد التمرين، ولكن إذا شعرت بالجفاف فابحث عن ماء جوز الهند أو عصير صحي، نظرا لأن تناول المشروبات الرياضية، سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل عنيف.

7- الخضروات النيئة:

بعد ممارسة تمرين شاق، تحتاج إلى سعرات حرارية وكربوهيدرات عالية الجودة وبروتين، لذا إذا كنت تتناول الخضروات النيئة التي تأخذ حجما كبيرا في المعدة وتجعلك تشعر بالشبع بسرعة كبيرة، فلن تحصل على كمية العناصر الغذائية أو السعرات الحرارية التي تحتاجها بعد التمرين.

8- غذاء عالي الألياف:

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالألياف وخاصة السلطات التي تحتوي على بذور الكتان أو اللفت، لأنها قد تسبب التقلصات والانتفاخ.

9- الحلوى:

يجب عليك تجنب تناول السكريات المكررة الموجودة في الحلوى، وذلك لأن الحلوى تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي تمنح جسمك الطاقة المستدامة التي يحتاجها من أجل التعافي والاستمرار في قضاء يومه.

10- المشروبات السكرية:

يجب تجنب العصائر وذلك لأنها تحتوي على مستويات عالية من الفركتوز بالإضافة إلى أنها بطيئة الهضم، كما أنها تقلل حرق الدهون لأنها تعزز تخزين الدهون بشكل سلبي.