نشرة الموضة: مايا دياب بإطلالة جريئة.. ودرة تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

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نسرين طافش:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها بأحدث صورة لها والتي بدت فيها بشكل مبهج، حيث ارتدت تيشرت أبيض كت، مع بنطلون جينز فاتح.

ونسقت مع الإطلالة تربون باللون الأبيض، وانتعلت سليبر لامع بسيور متعددة.

سمية الخشاب:

اختارت فستان بيبي بلو تناسب مع لون بشرتها، طويل أوف شولدر يحتوي على رسومات ورد باللوني البيج الممزوج بالألوان المختلفة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سمية على تصفيفة شعر البوني تيل المرتفع، ووضعت ميكياج جرئ.

ياسمين صبري:

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها رحلتها الجوية ونشرت صورة صورة من الطائرة.

ارتدت ياسمين بلوزة سوداء بكم بدت أنيقة عليها، ونسقت معها بنطلون أبيض، وتزينت بإكسسوارات بسيطة اقتصرت على عقد بسيط سيلفر، مع ساعة مميزة.

مي سليم:

جذبت الفنانة مي سليم الأنظار إليها في أحدث ظهور لها إذا ظهرت بإطلالة كلاسيكية اعتمدت فيها على بلوزة أنيقة وبها ورد أحمر ونقط بيضاء، بتصميم v وارتدت أسفلها توب أسود.

نسقتها مع الإطلالة بنطلون أحمر شارلستون، واعتمدت في إطلالتها تسريحة كلاسيكية اعتمدت فيها عل جلب الشعر على الجانب الأيسر، مع مكياج صاخب.

آيتن عامر:

ارتدت فستاناً مستردة مجسم بفتحة جريئة عند الصدر، وزادت جمال الإطلالة حينما وضعت على كتفها بليزر بنفس لون الفستان.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت أيتن على الويت اللوك في تصفيفة شعرها، ومكياج ترابي يميل إلى الدرجات البنية، وتزينت بعقد مكون من سلاسل وحبات لولي.

ليلى علوي:

تألقت الفنانة ليلى علوي في أحدث ظهور لها بإطلالة حيوية تميزت بألوانها المبهجة.

ارتدت ليلى فستاناً طويلا، باللون الأبيض، مزيناً ورد تركوار باللوني الأبيض والأسود، ونسقت معه حزم عند الخصر ممزوج بالعديد من الألوان.

تركت ليلى شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياجا كشمير فاتح أبرز ملامحها الرقيقة.

هبة مجدي:

اعتادت هبة مجدي أن تظهر باللوكات الكلاسيكية الأنيقة.

ظهرت هبة في إحدى إطلالاتها وهي ترتدي بدلة أوف وايت كلاسيكية اعتمدت على بليزر طويل وبنطلون سليم فيت، مع حذاء نيود.

نسرين طافش:

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها بصورة جديدة لها من خلال حسابها على إنستجرام.

ظهرت نسرين وهي ترتدي فستاناً أسود أنيق بتصميم مختلف وغير تقليدي، جاء بقصة كب من الأعلي، وعند الخصر قماش باييت لامع ومن أسفل من الشيفون المنقوش ومطرز.

واعتمدت سيرين تسريحة الشعر المرفوع مع ترك خصلات منسدلة، واعتمدت وماكياجا صاخبا يميل إلى البني وأحمر شفاه بني غامق مائل للأسود.

مايا دياب:

نشرت مايا صورة لأحدث إطلالة لها وهي ترتدي توب أسود لامع بصيحة وأن شولدر بقصة جريئة من عند الصدر، وشورت بنفس لون وخامة التوب.

نسقت في إطلالتها سورتيت أحمر منقوش بنقوش سوداء وتركت شعرها متدلي من الخلف وارتدت نظارة سوداء، مع مكياج ترابي صارخ.

وفي إطلالة أخرى إرتدت فستان أبيض قصير مصنوع من قماشية انسيابية.

اعتمدت على تصفيفة شعر تناسبت مع شكل وجهها فجمعت بعض خصلات شعرها في كحكة مرتفعة والبعض الآخر تركته منسدل، واعتمدت مكياج بألوان النيود.

اليسا:

اعتمدت إليسا في أحدث إطلالاتها أن تظهر بفستان ناعم تناسب مع أجواء البحر، وتميز بأنه مفتوح من الجانبين، وممسوك من عند الخصر بحزام، ويتميز بلونه وقماشته الناعمة.

ريا أبي راشد:

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي "فيسبوك"، صورة جديدة تشارك بها متابعيها، خلال تواجدها في الجونة.

وارتدت ريا فستانا قصيرا باللون الأسود، مزينا بطبعات باللون الأبيض والأسود والبني، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الظهر ومكشوفا عند منطقة الصدر، ونسقت "أبي راشد" مع إطلالتها شنطة باللون الفضي، وحذاء باللون الأسود، واعتمدت ريا مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

سهر الصايغ:

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي "فيسبوك"، وارتدت سهر فستانا طويلا باللون البينك، مزود بأكمام، ويتميز الفستان بوجود حزام باللون البينك عند منطقة الخصر، واعتمدت "الصايغ" مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها رابطة شعر بنفس لون الفستان، وأكملت سهر إطلالتها وارتدت اكسسوارات مكونة من حلق وأسورة.

ريم مصطفى:

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة تشارك بها متابعيها عبر حساب الشخصي "فيسبوك"، وارتدت ريم شميزا قصيرا مزيج من اللون الأبيض والأسود والأكوا والكاشمير والبني، واعتمدت ريم مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الرصاصي، وتركت شعرها منسدلا.

درة:

تألقت الفنانة التونسية درة بفستان أنيق منفوش في حفل زفافها الذي أقيم في الجونة، ظهرت درة بفستان ثالث قصير بصيحة وان شولدر ومرصعا بحبيبات براقة، ومن أسفل مزين بكرنيشة صغيرة من التل.

أما الإطلالة الثانية فاختارت فستاناً أنيقاً أبيض مجسم، مزيناً بإكستنشن طويل منفوش بنفس اللون، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، وأكملت درة جمال الإطلالة بطرحة الزفاف الطويلة، واعتمدت مكياج هادئ ناعم، وأكملت درة إطلالتها بوضع سورتيت على رأسها وتركتب شعرها منسدلا إلى الخلف.

أما الإطلالة الثالثة، ارتدت فستان أبيض في عقد القران، تميز بلونه الأبيض بقصة الميرماد، مزينا بالدانتيل الشفاف من الجانبين من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع ماكياجًا ناعماً بدرجات ألوان النيود، واعتمدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كولية ناعم وخاتم بتصميم رقيق.