مش شدوى بس.. ابنة الحضري الثانية تهنئ الزمالك بمهرجان "أبطال الجمهورية"

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حرصت شهد الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري، على تهنئة نادي الزمالك بعد وصوله لنهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطيه مباراة الرجاء، والإطاحة بهم من البطولة.

وشاركت "شهد" عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لشعار نادي الزمالك، مع أغنية المهرجان الشعبي الشهير "أبطال الجمهورية".

يذكر أن شهد ليست ابنة الحضري الوحيدة التي تعلن انتماءها للزمالك، حيث سبقتها من قبل شقيقتها شدوى، حيث أعربت عن رفضها التام اللعب للنادي الأهلي في المستقبل.

وقالت شدوى في تصريحات سابقة لـ"الوطن سبورت": "مش هلعب للنادي الأهلي، أنا زملكاوية متعصبة، ونفسي ألعب لنادي الزمالك، أنا ألعب في مركز المهاجم الصريح في أكاديمية الجامعة الأمريكية".

الحضري يعلق على وصول الزمالك للنهائي

وعلق عصام الحضري الحارس التاريخي للمنتخب الوطني وحارس مرمى الأهلي والزمالك السابق على مواجهة القطبين في نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب تأهل الأبيض على حساب الرجاء المغربي.

وقال الحضري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو: "كمصري كنت أتمنَّى بكل تأكيد أن يكون نهائي افريقيا بين الأهلي والزمالك، لكن كأهلاوي فأعتقد أن مواجهة فريق غير مصري في المباراة النهائية كان سيكون أفضل خاصةَ أنها مباراة واحدة وستُقام في مصر".

وتابع: "فرحة الأهلي بالوصول لنهائي أبطال أفريقيا عادية، لأن لاعبي الأهلي مُعتادين على هذا الأمر، عكس الزمالك اللي فرحته كانت كبيرة لإنه بعيد عن البطولة من فترة كبيرة جدًا".