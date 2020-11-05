طبيبة روسية: تعزيز الليمون والثوم والبصل للمناعة أسطورة تحتاج لتأكيد

صحة

لا توجد حبة سحرية أو نظام غذائي معين يمكن إضافته للطعام لتعزيز المناعة، هكذا نسفت مستشارة الطب المخبري في هيئة حماية المستهلك الروسية، الدكتورة مارجريتا بروفوتوروفا، أسطورة أن الثوم والبصل والليمون يعززون المناعة الطبيعية للأفراد في مواجهة كورونا، بحسب ما نشرت وكالة نوفوسوتي الروسية للأنباء.

وعلى الرغم من انتشار تلك الأقاويل على نطاق واسع، بأن الليمون والثوم والبصل يمكنهم زيادة مناعة الأفراد، لا تزال تلك أسطورة تحتاج لتأكيد، ولكن في نفس الوقت أكدت مارجريتا على ضرورة إضافة تلك العناصر الثلاثة الرئيسية إلى النظام الغذائي اليومي.

وأكملت مؤكدة على أن النظام المناعي يتأثر بعدد من العوامل أحدها هو النظام الغذائي، الذي يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والفيتامينات والمعادن، ونصحت مارجريتا بتناول اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه الطازجة والخضروات الورقية.

وأوضحت أن فيتامين C لا يؤثر في مدة مسار أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية ولا يقلل من خطر الإصابة بها، لذا يجب مراجعة الطبيب حتى يمكن وصف الأدوية والفيتامينات اللازمة لعلاج المريض، لأن الإفراط في تناول بعض الفيتامينات يمكن أن يكون له رد فعل سلبي على صحة المريض.

وأضافت، أنه عند اتباع نظام غذائي صحي لن تكون هناك حاجة لتناول الفيتامينات المصنعة في الصيدليات.

ومن الجدير بالذكر أن عالم المناعة الروسي جيورجي فيكولوف، سبق وأعلن أنه يمكن لأي شخص تعزيز مناعة جسمه ضد فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن المدافع الرئيسي في الجسم ضد الفيروسات هي منظومة المناعة، موضحا، أن ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة، طريقة جيدة في تعزيز مناعة الجسم، مشيرا إلى أن نمط الحياة الخامل يؤثر سلبا في منظومة المناعة، وأكد، على أن زيادة الضغوط على الجسم بما فيها النشاط البدني المكثف تؤثر سلبا في الصحة أيضا.