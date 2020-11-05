"هناء": مشكلة إجبار زوجة على الرقص أمام حماتها "مش بتاعتي"

علاقات و مجتمع

قالت هناء عبد العزيز، أدمن جروب خاص بسيدات كفر الدوار، في البحيرة، إن مشكلة الزوجة الشابة مع زوجها، بخصوص إجبارها على الرقص أمام حماتها، لا تخصها من قريب أو بعيد، لافتة إلى أن المشكلة تخص زوجة أخرى قامت بعرض مشكلتها بناءا على طلب منها، وسعت لمساعدتها لإيجاد حل من خلال أخذ رأي أهل الخبرة في مثل هذه الأمور، لافتة إلى أن مشاكل أعضاء الجروب تؤخذ بعين الاعتبار، من منطلق الحرص المنفعة العامة.

وقالت هناء عبد العزيز، لـ"الوطن": "تلقيت رسالة من إحدى العضوات بالجروب الخاص بي، تطلب المساعدة، وروت أنها متزوجة منذ 3 شهور، وزوجها يطلب منها أن ترقص أمام حماتها، وهو أمر يسبب لها إحراج، ولأننا جروب نهتم بمشاكل الغير، عرضت ما قالته على الجروب، وطلبت مناقشة الأمر بعيدا عن "التريقة" والتنمر عليها.

"أنا عروسة جديدة متزوجة منذ 3 شهور، وبسبب أزمة فيروس كورونا انتقلت إلى منزل حماتي، علما بأن حمايا متوفي، ومنذ انتقالنا، أصبح لزوجي طلبات غريبة، أتغاضى عن الكثير منها، ولكن الأمر الذي يضعني في حرج هو طلبه المستمر أني أرقص أمام حماتي"، كانت هذه رسالة الزوجة الشابة، نشرتها آدمن جروب فيس بوك خاص بأهالي كفر الدوار، تفاعل معه المئات خلال فترة لا تتجاوز ساعة، ومنهم من تناول الموضوع بسخرية، ومنهم من نصحها ووجها لتتخطى تلك الشكلة.

وتابعت الزوجة في رسالتها: "جوزي بيشغل أغنية الواد قلبه بيوجعه وعاوز حد يدلعه، ويطلب مني إني أرقص، وحماتي تقعد تسقف وجوزي كمان، وبحس ساعتها إني زي الرقاصة، وقولت لجوزي إني مكسوفة أوي، وقاللي أمي ست كبيرة خليها تنبسط".

وطلبت "هناء" من أعضاء الجروب مساعدة الزوجة وعدم السخرية منها ومن وضعها، وقالت على لسانها: "بجد أنا مش عارفة اتصرف إزاي، ومحتاجة حد يفهمني الوضع ده صح ولا غلط، وأعمل إيه مع جوزي عشان يتوقف عن طلب رقصي أمام حماتي".

ولاقى المنشور الخاص بالزوجة الشابة، تفاعلًا كبيرًا من رواد فيس بوك، وعلى الرغم من مضايقات بعض الشباب إلا أن السيدات والفتيات تفاعلوا مع المنشور، ووجهن لها النصيحة بأن تطلب من زوجها عدم تكرار الأمر أمام حماتها مرة أخرى.