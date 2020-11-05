الامارات | تحدي دبي للياقة 30×30: الرياضة تعمّ المدينة بأكملها

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي دبي للياقة 30×30: الرياضة تعمّ المدينة بأكملها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أخيراً، فعاليات الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة 2020، المبادرة السنوية التي تتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة الرياضية، وبرامج اللياقة المجانية المناسبة لكل الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة، ويتيح برنامج هذا العام من التحدي للمشاركين تخصيص 30 دقيقة يومياً من وقتهم لممارسة الرياضة لمدة 30 يوماً متتالياً، ويعدّ فرصة مثالية للالتزام بمسيرة اللياقة، لتصبح الرياضة محطة أساسية في الحياة اليومية لكل شخص.

الجديد عام 2020

فعالية تحدي دبي للجري، برعاية «ماي دبي»، هي أكبر فعالية مجانية للجري على مستوى المدينة، ولمساعدة المشاركين على تحقيق نتائج يفتخرون بها، تم إطلاق ستة برامج تدريبية مدتها 28 يوماً من إعداد مجموعة من أبرز المدربين والرياضيين المحترفين في المنطقة، حيث سيتسنى للمشاركين الانضمام إلى كل من منال رستم وتانيا لولا قدورة وعبدالله بن حجار ولوك ماثيوز ولي راين ولوك غافني، الذين سيرافقون المشاركين في كل مراحل تدريبهم، من خلال إرشاداتهم المخصصة لسباق اثنين وخمسة و10 كيلومترات، التي يمكن الاطلاع عليها مجاناً على الموقع الإلكتروني لتحدي دبي للياقة.

كما يقدم التحدي للمشاركين فرصة المشاركة مجاناً في جولات أسبوعية، رفقة مرشد متخصص ضمن برنامج «جولات المشي والجري في تحدي دبي للياقة»، الذي سيتيح للمشاركين فرصة الاستمتاع بمشاهدة المعالم الشهيرة التي تحتضنها المدينة أثناء جولة رياضة المشي. وسيتم تنظيم الجولات بالشراكة مع «أرابيان أدفنشرز»، والعلامة التجارية الرياضية ASICS. ويمكن للمشاركين الاختيار من بين ثلاثة مسارات متنوّعة مناسبة لكل مستويات اللياقة، وهي جولة ثلاثة كيلومترات من دون مرشد، التي تتخذ طابع جولات «البحث عن الكنز» في منطقة خور دبي، وجولة خمسة كيلومترات الممتعة حول «بحيرة البرج» في داون تاون دبي، والجولة الشاطئية المتقدمة على طول «كايت بيتش» لمسافة 10 كيلومترات. وتقام جولات خمسة و10 كيلومترات يومياً عند الساعة السادسة صباحاً، كما يمكن المشاركة مجاناً في جولة ثلاثة كيلومترات من دون مرشد، من خلال لعبة Questo City explorer على الهاتف المتحرك.

أبرز الفعاليات

يمكن لمحبي البحر والرمال والطقس المشمس الاستفادة من الأنشطة التي تستضيفها قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة، التي تضم 15 منطقة مختلفة، تقدم مجموعة أنشطة وتجارب مناسبة للجميع، وتتضمّن التمارين عالية الشدة والأنشطة العائلية المسلية في الحديقة المائية وألعاب كرة الطائرة وكرة القدم الشاطئية. ومن بين الفعاليات الجديدة لهذا العام، تمارين القفز على المنصة في «فيتبيت ريباوندر»، حيث يتوفر مرشد مخصص لهذه الفعالية طوال الوقت، وجناح «موانئ دبي العالمية» الذي يجري فيه تنظيم تمارين للنساء فقط.

تفتح القرية أبوابها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثانية ظهراً إلى 11 ليلاً، ويومي الجمعة والسبت من السابعة صباحاً إلى 11 ليلاً.

وتركّز قرية بنك الإمارات دبي الوطني في الخوانيج للياقة على أهمية ركوب الدرّاجات، للحفاظ على اللياقة والصحة، حيث توفر للزوار درّاجات هوائية يمكن استخدامها لمدة نصف ساعة. كما سيكون أفراد العائلة على موعد مع مجموعة من الأنشطة الممتعة، وحصص التدريب الجماعية التي تقام يومياً، وتمارين في الهواء الطلق ومعسكرات تدريب مخصصة للصغار، إلى جانب تمارين مسلية أخرى مثل تسلّق الجدران واجتياز المسارات التي تتخلّلها عوائق، وكذلك التمارين المخصصة للسيدات فقط في جناح «موانئ دبي العالمية» للياقة.

تفتح القرية أبوابها للزوار من الساعة الرابعة عصراً إلى 11 ليلاً من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل يومي الخميس والجمعة.

وستشكّل قرية ماي دبي في فستيفال سيتي مول للياقة أحدث وجهة للمغامرات المناسبة لكل أفراد العائلة، حيث سترحّب بالمشاركين في تحدي دبي للياقة ابتداءً من السادس من نوفمبر. وسيشكّل القوس قاعدة لأحدث مراكز المغامرات، وتجري فيه أربعة أنشطة حماسية، مثل تسلّق جدار يبلغ طوله تسعة أمتار، والانزلاق على حبل بطول 250 متراً يمتدّ بمحاذاة نافورة دبي فستيفال سيتي الشهيرة، إضافة إلى القفز على منصات وركوب الدرّاجات الهوائية على مسار متنقل. كما خُصصت أربع مناطق لممارسة أنشطة، مثل كرة القدم وكرة السلة، إلى جانب مسرح للتمارين الرياضية الأخرى.

وتفتح قرية ماي دبي في فستيفال سيتي مول للياقة أبوابها للزوار ابتداءً من السادس من نوفمبر من الساعة الثانية عصراً إلى 10 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة الثانية عصراً حتى منتصف الليل يوم الخميس، ومن الساعة 12 ظهراً حتى منتصف الليل يومي الجمعة والسبت.

خصومات كبيرة

يقدم «تحدي دبي للياقة» أفضل العروض، التي تقام على مختلف العلامات التجارية للسلع الرياضية والمنتجات الصحية وغيرها، مثل التخفيضات في متاجر «ريفولي» و«ريفولي أيزون» و«أور تشويس»، التي تستمر لساعات محدّدة في أيام معينة فقط. وكذلك التخفيضات الهائلة على أفضل النظارات والساعات الرياضية الفاخرة من علامات تجارية، مثل: (لونجين وتيسو وتيمبرلاند وبوما وأديداس). كما يمكن الفوز بقسائم هدايا «ريفولي» التي تبلغ قيمتها 60 ألف درهم، وسيحظى 30 متسوّقاً محظوظاً بفرصة الفوز بـ1000 إلى 5000 درهم خلال العرض الترويجي.

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برامج تدريبية في أكبر فعالية مجانية للجري على مستوى المدينة.

- المبادرة السنوية تتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة الرياضية، وبرامج اللياقة المجانية المناسبة لكل الأعمار.

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