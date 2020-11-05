قومي المرأة بالشرقية يعلن رفض "فتاة الميكروباص" أي دعم قانوني أو نفسي

أخبار من الوطن نيوز

قالت عايدة عطية مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية، إن المجلس لم يتمكن من التواصل إلى الفتاة ضحية تحرش "طبيب الميكروباص" بالشرقية أو معرفة تفاصيل، بسبب رفضها الكشف عن هويتها نهائيًا.

وأكدت "عطية" في تصريح لـ"الوطن"، اليوم الخميس، أنهم حاولوا التواصل مع الفتاة بطرق مختلفة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الفتاة وأسرتها التواصل مع وسائل الإعلام أو حتى المجلس القومي للمرأة.

وأشارت مقررة القومي للمرأة بالشرقية، إلى أن الأسرة رفضت تقديم الدعم القانوني أو النفسي للفتاة أو أي دعم من قبل المجلس نهائيًا، مؤكدة أن الأمر حاليًا قيد التحقيق أمام النيابة العامة، وعلى الجميع احترام سير التحقيقات.

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وقررت النيابة العامة حبس طبيب بجامعة الزقازيق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح في إحدى سيارات الأجرة أمام فتاة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر اعتدائهم على شخص زعموا أنه طبيب في مستشفى الزقازيق الجامعي، قام بالتحرش وارتكاب فعل فاضح داخل سيارة ميكروباص، وسط صراخ واستغاثة الفتاة التي كانت تستقل السيارة بجوار الطبيب المتهم بالتحرش.

ويظهر في المقطع المتداول عدد من المواطنين يقومون بالتعدي على الطبيب بالضرب على وجهه وسبه، فيما يحاول رجال الأمن تخليصه من أيدي المواطنين الذين كادوا أن يفتكوا به.

الفيديو صورته الفتاة نفسها التي تم التحرش بها في الميكروباص، بحسب ما جاء في الفيديو، وأرادت فضحه به ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

قالت الفتاة في الفيديو: "أنا مش هسيبه، أنا معاه لحد ما يروح القسم، صورولي بطاقته أنا مش هسيبه، ومش هعرف أتصل بحد معيش رصيد". وظل المارة يضربون المتحرش حتى انتهى الفيديو، وألقت قوات الأمن القبض عليه.