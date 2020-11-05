رانيا محمود ياسين تعاتب أصدقاء على تجاهلهم واجب العزاء بوالدها: متشكرين

أخبار من الوطن نيوز

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة عتاب لعدد من أصدقائها و زملائها بالوسط الفنى، ممن لم يقدموا لها واجب العزاء في وفاة والدها الفنان الراحل محمود ياسين.

وكتبت رانيا عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "في ناس قريبة سواء على مستوى الزمالة أو أصحابي ماعزونيش وأنا قصدي معزونيش يعني ما كلمونيش أو بعتوا رسالة فقط، لكن الحقيقة أنا مش زعلانة منهم لأني مبقتش بزعل خالص لكن مستغربة موقفهم.. حاسة زي ما يكونوا هنجوا أو أتأخروا على واجب العزاء فتنحوا وقالوا هنكلمها إزاي متأخر كده.. عموما تمام متشكرين.. لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".

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ورحل عن عالمنا الفنان الكبير محمود ياسين الشهر الماضي عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.