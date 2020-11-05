"قومي المرأة" يشارك في ختام برنامج الزمالة مع وكالة "كويكا"

علاقات و مجتمع

شهدت الدكتورة مايا مرسى فعاليات ختام برنامج الزمالة "تنمية القدرات في مجال الإدارة المراعية لاعتبارات النوع الاجتماعي" والذي نظمته وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا)، بحضور كل من السيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية ، والسيد أوه يون كيوم المدير الإقليمي لوكالة التعاون الدولي الكوري، والسيد تشاه سينج هيون سفير منظمة كيونجي دو.

وفي كلمتها، توجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من سفير وحكومة كوريا الجنوبية، ولوكالة التعاون الدولي الكوري، ومنظمة كيونجي دو، على المجهودات التي قاموا بها لتنفيذ البرنامج التدريبي في مصر وتدريب العاملين بالمجلس القومي للمرأة و العمل على خروجه بهذا المستوى المتميز للغاية، معربة عن عميق سعادتها بالتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة وكوريا في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والأنشطة المختلفة.

وأشارت إلى أن موضوع البرنامج هو أحد الموضوعات الأساسية التي يعمل عليها المجلس القومي للمرأة، حيث إن المجلس يعد هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية وتمكينها وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجهه ضدها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمشاركة المشرفة والمتميزة للعاملين والعاملات بالمجلس في البرنامج التدريبي، لافتة إلى أنه سيتم الاستعانة بالموظفين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي لنقل الخبرة التي اكتسبوها إلى فروع المجلس بالمحافظات وإلى باقي العاملين والعاملات بالمجلس.

من جانبه، أعرب السيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بالتعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات المختلفة الاخرى .

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كما توجه بالشكر إلى الدكتورة مايا مرسي لتشجيعها العاملين بالمجلس للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي الهام.

وأكد أن المساواة بين الجنسين يمكن تحقيقها من خلال رفع الوعي المجتمعي والوعى العام بهذا المفهوم، مضيفاً أنه لابد أن تكون الفرص المتاحة متساوية بين الجنسين.

وأعرب السيد أوه يوم كيوم المدير الإقليمي لوكالة التعاون الدولي الكوري عن سعادته بتشريف كل من الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والسيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبيهة بالقاهرة في ختام البرنامج التدريبي "تنمية القدرات في مجال الإدارة المراعية للاعتبارات النوع الاجتماعي"، مشيراً إلى أن وكالة التعاون الكوري بدأت منذ عام 2018 في العمل على دعم مفهوم المساواة بين الجنسين في المجتمع المصري ، والذي يأتى من بينها هذا البرنامج التدريبي الذي بدأنا في تنفيذه هذا العام ، متوجهاً بالشكر إلى جميع المشاركين لالتزامهم والجهد الذي قاموا ببذله خلال البرنامج التدريبي.

جدير بالذكر أن وكالة التعاون الدولي الكوري (كويكا) باعتبارها المنوطة بتقديم المنح والدعم الفني المقدم نيابة عن الحكومة قد استضافت "برنامج تدريبي عن بعد لتحسين كفاءة إدارة الفوارق بين الجنسين" للسادة العاملين في المجلس القومي للمرأة في القاهرة.

وقد تم تنظيم هذا البرنامج والذي استمر لمدة أسبوعين ضمن خطة كويكا لتعزيز المساوة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة في المجتمع المصري.

تشارك كويكا بالتعاون مع مقاطعة كيونجي الجوانب المختلفة لأنشطة وسياسات كوريا وتعمل على إكتشاف ما يمكن تطبيقه في مصر وذلك عن طريق المحاضرات والندوات التي تمت عبر الإنترنت مع ثلاثين مشاركًا من المجلس القومي للمرأة.

تأمل كويكا في تمهيد الطريق لتعاون مثمر في المستقبل مع المجلس القومي للمرأة لدعم تحقيق أهداف تنمية وتطوير المرأة في مصر.