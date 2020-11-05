165 سم وغير متزوجة.. شروط الترشح لمسابقة ملكة جمال الأناقة في مصر

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لايف ستايل
بدأت مسابقة ملكة جمال الأناقة مصر miss elegant Egypt في تلقي طلبات الاشتراك للموسم السادس 2021، حيث أكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، أن هناك شروط جديدة للترشح تختلف عن المواسم السابقة، وأبرزها ألا يقل طول المتسابقة عن 165 سم، وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول وفقا للمعايير الدولية، ويتراوح السن من 17 إلي 27 سنة فقط.
كما يجب أن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعي لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية.
وتتضمن الشروط أيضا حسن المظهر واللباقة وإجادة التحدث، وأن تكون نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة وتجيد اللغة الإنجليزية، ويمكن لمن يرغبن في الاشتراك وتتوافر فيهن الشروط املاء استمارة التقديم من خلال رسائل صفحة المسابقة على فيس بوك، علما بأنه اخر ميعاد للتقديم هو أول ديسمبر المقبل.
يشار إلى أن الحفل الختامي لتتويج ملكة الأناقة سيعقد في مارس المقبل، ولأن ملكة الأناقة دائما تبحث عن الاختلاف حتى في الأماكن التي تقدم بها الحفل الختامي، فمن المقرر أن يعقد الحفل في مكان جديد يستضيف "ملكة الأناقة".
يذكر أن هيلانة بستڤروس"24 عامًا"، كانت قد حصدت لقب ملكة جمال الأناقة 2020، إذ أنها مهتمة بالموضة والأزياء، على الرغم من بعد هذا المجال عن دراستها وهي الهندسة المعمارية.
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