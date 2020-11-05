165 سم وغير متزوجة.. شروط الترشح لمسابقة ملكة جمال الأناقة في مصر

لايف ستايل

بدأت مسابقة ملكة جمال الأناقة مصر miss elegant Egypt في تلقي طلبات الاشتراك للموسم السادس 2021، حيث أكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة، أن هناك شروط جديدة للترشح تختلف عن المواسم السابقة، وأبرزها ألا يقل طول المتسابقة عن 165 سم، وأن يكون الوزن متناسبا مع الطول وفقا للمعايير الدولية، ويتراوح السن من 17 إلي 27 سنة فقط.

كما يجب أن تكون المتسابقة حاصلة على مؤهل عال أو طالبة جامعية أو في مدرسة دولية، ولديها مشروع تسعي لتنفيذه يفيد الترويج لمصر والسياحة الداخلية، ولديها كذلك مشروع تسعي لتنفيذه لخدمة الوطن مثل الأعمال الخيرية.

Advertisements

وتتضمن الشروط أيضا حسن المظهر واللباقة وإجادة التحدث، وأن تكون نشطة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وغير متزوجة وتجيد اللغة الإنجليزية، ويمكن لمن يرغبن في الاشتراك وتتوافر فيهن الشروط املاء استمارة التقديم من خلال رسائل صفحة المسابقة على فيس بوك، علما بأنه اخر ميعاد للتقديم هو أول ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن الحفل الختامي لتتويج ملكة الأناقة سيعقد في مارس المقبل، ولأن ملكة الأناقة دائما تبحث عن الاختلاف حتى في الأماكن التي تقدم بها الحفل الختامي، فمن المقرر أن يعقد الحفل في مكان جديد يستضيف "ملكة الأناقة".

يذكر أن هيلانة بستڤروس"24 عامًا"، كانت قد حصدت لقب ملكة جمال الأناقة 2020، إذ أنها مهتمة بالموضة والأزياء، على الرغم من بعد هذا المجال عن دراستها وهي الهندسة المعمارية.