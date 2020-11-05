أم صالح وعبدالله.. سيدة وحيدة تضمن فرحة الفوز في دوري الأبطال (فيديو)

علاقات و مجتمع

صراع كبير قائم بين جماهير قطبي الكرة المصرية، بعد فوز الزمالك على نظيره الرجاء المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا، ليصبح النهائي الأفريقي مصريا خالصا، بين ناديي الأهلي والزمالك، لأول مرة بتاريخ كرة القدم.

واشتعل الصراع بين جماهير المارد الأحمر والنادي الأبيض، فكلٌ منهما يحلم بالتتويج بالساحرة السمراء، التي غابت كثيرًا عنهما، وعرقلتها الكثير من الظروف، فلا أحد منهما يضمن تقلبات الساحرة المستديرة، فكم هي قاسية، لا تعترف بالتمريرات أو التسديدات بقدر ما يحكمها الأهداف الصحيحة، سيدة مصرية وحيدة، تضمن فرحة الفوز بالمسابقة، ايًا كانت نتيجتها النهائية، ومهما كان الفائز بها.

سيدة وحيدة تضمن فرحة الفوز بدوري أبطال أفريقيا

وتعد تلك السيدة، هي أم اللاعبين، عبد الله جمعة لاعب الزمالك، وشقيقه صالح جمعة، لاعب الفريق المنافس، النادي الأهلي، الأمر الذي يضعها في حيرة بين تشجيع أي منهما، لكنها تضمن أجواء الاحتفالات بالبطولة في الحالتين.

وتحدث الثنائي من قبل خلال لقائهما الأول سويًا مع الإعلامية إسعاد يونس، عن موقف والدتهما معهما خلال المباريات التي تجمع الأهلي والزمالك.

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وأكد الثنائي أنها لا تُشجع ناد منهما بشكل مطلق لكنها تميل للنادي الذي يلعب له نجلاها، فقال صالح: "لو الزمالك بيلعب بتتمنى يكسب عشان عبد الله، ولو الأهلي بيلعب بتتمنى يكسب عشاني".

وتابعا: "كانت الأول أهلاوية، بس بقت بتشجع الزمالك عشان عبد الله".

وعن ميولها الأساسية وكيفية توافقها مع ميول ابنيها، قال "صالح" خلال حوار سابق مع الإعلامي مُهيب عبد الهادي: "لا أهلاوية ولا زملكاوية، هي في المنتصف".

وأضاف: "باركتلي مرة على الدوري اللي احتفلنا بيه بعد ماتش الزمالك، ولما عرفت إن عبد الله معايا غيرت الموضوع".