أحمد مالك يرد على منتقدي ملابسه في الجونة.. واستايلست: "مش لايقة عليه"

لايف ستايل

لا تزال ردود الفعل مستمرة على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وما تضمنه من إطلالات متنوعة، ما دفع الفنان أحمد مالك للحديث عن أزيائه خلال العرض الخاص لفيلمه "حارس الذهب"، أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي".

وعلق "مالك"، على ارتدائه بدلة فضفاضة على تيشرت أبيض في المهرجان: "دي أزياء، وأنا بحب استمتع باللبس"، مضيفا: "أوقات ببقى حابب ألبس بدلة شكلها تقليدي جدا، وأوقات بحب أطلع ببدلة شكلها مش تقليدي بس مش فج".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها بسبب إطلالته، أكد الفنان الشاب أنه لا يلتفت لها، "دي آراء الناس، ومش هضرني ولا تفيدني".

وبدورها، علقت الستايسلت مروة ماجد على إطلالة الفنان الشاب، قائلة: "اللبس مش موضة، ومش لايق عليه، وتحسه جايب حاجة أكبر من مقاسه"، مضيفة أن الإطلالة لم تكن موفقة.

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وأشارت إلى أن "مالك" من أصحاب الأجسام النحيفة، لذا يجب عليه تجنب الأزياء "أوفر سايز"، وارتداء البدل "المودرن" التي تعطيه مظهرا جذابا.

نجوم مهرجان الجونة

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

وانطلق مساء الجمعة الماضية، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.