الامارات | بالصور.. خيارات متعددة بدبي للإستمتاع بالأنشطة الخارجية مع إعتدال الطقس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خيارات متعددة بدبي للإستمتاع بالأنشطة الخارجية مع إعتدال الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم دبي مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة التي يمكن ممارستها في الهواء الطلق والتي تتيح لجميع السكان من عائلات وأفراد قضاء أوقات ممتعة للغاية حيث تتنوع الخيارات لتضمن لهم الاستمتاع ما أمكن بأنشطة موسم الشتاء سواء كان ذلك بممارسة الرياضة في الخارج أو التنزه أو تجربة أو استكشاف مناطق جديدة.

ومن بين أبرز الأنشطة التي تحلو تجربتها خلال الأجواء المعتدلة حاليا التنزه في إحدى حدائق المدينة الخلابة حيث يحفل يوم النزهة بتجارب ممتعة للغاية تبعث في النفوس سعادة غامرة وبإمكان الأشخاص ممارسة إحدى الأنشطة الرياضية أو الترفيهية لتعزيز روح المنافسة الودية والحماسة فيما بينهم.

ويعد قضاء الأوقات على شواطئ دبي الرملية خيارا مثاليا للتنعم بعطلة نهاية أسبوع مفعمة بالمرح والتسلية حيث يتيح المشي على الشاطئ أو الاستمتاع بالسباحة في مياه البحر وبين الأمواج الهادئة تجربة منعشة أو ممارسة الرياضة مع انطلاق تحدي دبي للياقة. أضف إلى ذلك أنه يمكن قضاء وقت ممتع في إحدى الوجهات ومناطق الجذب الرئيسية وكذلك في المدن الترفيهية المفتوحة إلى جانب خوض تجارب تسوق فريدة في الأسواق المفتوحة كما يمكن تناول إحدى المأكولات العالمية في الردهات الخارجية بإحدى المطاعم المتنوعة التي تزخر بها المدينة.

وبإمكان المواطنين والمقيمين والسياح الاستمتاع بخوض تجارب مميزة كزيارة الحدائق ومن بينها "حديقة زعبيل" القريبة من مركز دبي التجاري العالمي فضلا عن حديقة البرج التي تتميز بإطلالتها الرائعة على برج خليفة ونافورة دبي إلى جانب "حديقة شاطئ الممزر" التي تضم العديد من المساحات الخضراء الواسعة ومناطق اللهو المخصصة للأطفال و"حديقة الخور " التي تضم "التلفريك" فضلا عن "مدينة الطفل" و"حديقة مشرف" التي تتميز بوجود القرية الدولية التي تحتوي العديد من نماذج المساكن العربية والأجنبية والعديد من المرافق الترفيهية والملاعب والمساحات الخضراء الواسعة و مناطق مخصصة لركوب الخيل.

وهناك أنواع أخرى من الحدائق التي تتيح بدورها تجارب مختلفة ومن بينها "سفاري دبي بارك" التي تضم حوالي 3 آلاف حيوان من أنواع مختلفة.. كما يمكن زيارة حديقة التماسيح في دبي والتي تتضمن العديد من أنواع التماسيح المختلفة وأبرزها تمساح النيل الضخم الذي يعد أكبر مخلوق يعيش في المياه العذبة على كوكب الأرض.

وتعتبر "ميراكل جاردن دبي" أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم وتبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع كما تضم مجموعة رائعة من المباني والمعالم والمجسمات الشهيرة المكسوة بأكثر من 150 مليون زهرة ونبتة من 120 نوعا مختلفا تم جلبها من مناطق مختلفة من العالم.

وتمتاز دبي بشواطئها الجميلة التي يرتادها الأفراد للإستجمام ومراقبة شروق أو غروب الشمس بالإضافة إلى السباحة إلى جانب ممارسة بعض الأنشطة الرياضية.. وهناك شواطئ مميزة في المدينة ومن بينها شاطئ "سنسيت بيتش" الوجهة المثالية للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس والإطلالة الرائعة على "برج العرب" و"ذا بييتش" في "جميرا بيتش ريزيدنس" الذي يضم مجموعة من المطاعم والفنادق والاستراحات والأماكن الترفيهية المخصصة للعائلات.. فيما يجذب شاطئ "كايت بيتش" هواة ركوب الأمواج والرياضات الشاطئية ويوفر العديد من الأنشطة المائية وغيرها ويضم منطقة مخصصة للأطفال.. كما يمكن الاستمتاع بشاطئ "الممزر" الكبير الذي يوفر بيئة مناسبة للإسترخاء والسباحة حيث أن هناك مساحة خضراء شاسعة مع مسارات للمشي وللدراجات للوصول إلى الرمال البيضاء. ويعد وجهة مثالية للعائلات.

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وإلى جانب الشواطئ هناك الحدائق المائية التي يمكن قضاء وقت ممتع بها حيث يمكن زيارة حديقة "ليجولاند" المائية في "دبي باركس آند ريزورتس" أو حديقة "أكوافينتشر" المائية الواقعة في منتجع "أتلانتس النخلة" والتي تعد أكبر حديقة مائية في دبي حيث تضم مجموعة من أكثر المنزلقات تشويقا في العالم بالإضافة إلى حديقة "وايلد وادي" المائية في دبي التي تقدم أروع التجارب المليئة بالتشويق والحماس للصغار والكبار و"لاجونا ووتر بارك" التي تعتبر أحدث الحدائق المائية في الإمارات.

وتعتبر منطقة حتا الوجهة الجبلية التي تقدم الكثير من التجارب المميزة منها التنزه سيرا على الأقدام وكذلك ركوب الدراجات الهوائية الجبلية فضلا عن ركوب قوارب الكاياك في بحيرة "حتا" الهادئة.. فيما يشمل "حتا وادي هب" منتزه "حتا دروب إن" الذي يعد الأول من نوعه للقفز المائي في آسيا ويقدم العديد من الأنشطة المشوقة.

كما يمكن اختبار إحدى المغامرات المفضلة لدى السياح وسكان دبي مع "سكاي دايف دبي" حيث تستطيع القفز في الهواء بينما تتأمل المناظر الخلابة لجزيرة نخلة جميرا حيث يمكن للذين يخوضون التجربة للمرة الأولى القفز برفقة مدرب محترف للاستمتاع بتجربة آمنة.. بينما يمكن تجربة مغامرة الانزلاق على "إكس لاين" الذي يعتبر أطول مسار انزلاقي في العالم والكائن في "دبي مارينا مول".. فيما تعد تجربة "منطاد الهواء "من أشهر التجارب في دبي إذ تستقطب كل من يرغب بمشاهدة المناظر الخلابة للكثبان الرملية في صحراء دبي وإلتقاط أجمل الصور التذكارية.

ويحلو خلال هذه الأشهر من السنة لاسيما في نوفمبر وديسمبر ممارسة رياضة المشي والركض حيث تتوفر الكثير من المسارات ذات الأرضيات المطاطية كما أن هناك مسارات مخصصة للدراجات الهوائية أيضا.. علاوة على ذلك تنظم المدينة "تحدي دبي للياقة" الذي تم تصميم أنشطته لتناسب جميع الفئات والأعمار ومستويات اللياقة البدنية ولتحسين صحة أفراد المجتمع وحثهم على اتباع نمط حياة صحي ومنحهم فرصة المشاركة بسهولة في مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الصحة العامة والسلامة كأولوية قصوى طوال فترة التحدي. وتنشط خلال فترة التحدي إقامة الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق والتي يمكن ممارستها بكل سهولة.

وتقدم صحراء دبي الواسعة فرصا عديدة للإستمتاع بمغامرات شيقة كالقيام بجولات على متن سيارة رباعية الدفع أو دراجة رباعية أو اختبار مغامرة التزلج على الرمال.. كما يمكن أيضا حجز رحلة سفاري في الصحراء وتجربة مخيم على الطراز البدوي مع تناول عشاء فاخر وكذلك الاستمتاع بالعروض الترفيهية التقليدية والموسيقى المباشرة الممتعة.

وتتميز دبي بأسواقها التقليدية العريقة مثل سوق الذهب وسوق "مرشد" وسوق "نايف" سوق "الفهيدي" وأسواق التوابل والأقمشة والعطور إلى جانب الأسواق الحديثة التراثية مثل سوق مدينة جميرا الذي يعد مكانا مثاليا للعثور على أروع التذكارات والفنون والتماثيل المنحوتة والسجاد التقليدي والأوشحة الحريرية والتحف والأزياء والمجوهرات في أجواء شرق أوسطية تقليدية بالإضافة إلى وغيرها من الأسواق المميزة.. كما تتيح القرية العالمية التي تم افتتاحها مؤخرا فرصة الإستمتاع بتجربة تسوق فريدة لما تحتويه من أجنحة تمثل دول العالم المختلفة.

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