غير الدورة الشهرية.. 7 أسباب مختلفة لتقلصات الرحم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: تقلصات الرحم تعد أبرز الأعراض التي تعاني منها السيدات قبل الدورة الشهرية، وحتى أثنائها، ولكنها قد تحدث في أوقات مختلفة من الشهر، ولا ترتبط بالحيض، ما يستدعي زيارة الطبيب، للوقوف على السبب وتحديد العلاج المناسب لها. لقراءة المزيد.. اضغط هنا

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