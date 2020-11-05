دون قول كلمة واحدة.. 10 طرق لكسب عقول وقلوب الآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت تريد إقناع شخص ما بأي شيء، فتحدث بصوت منخفض، فالأصوات منخفضة النبرة لها تأثير أكبر على الأشخاص والعمل عند محاولة كسبهم. في الوقت نفسه ، لا تنس استخدام فترات التوقف المؤقت وتغيير مستوى صوتك، ولفت الانتباه إلى أهم اللحظات.

هناك 10 طرق لكسب عقول وقلوب الناس دون قول كلمة واحدة نستعرضها، وفقا لموقع " brightside".

عدم الاختباء من محبينك

إذا كان بإمكانك اختيار الوقوف أو الجلوس أمام محبينك، فاختر دائمًا الوقوف لأنه سيعطيك خيارًا أفضل للإيماءات التي ستؤثر على الأشخاص الذين تتحدث إليهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تكون هناك حواجز بينك وبين محبينك.

إظهار الاهتمام بهم

يمكن أن تساعدك إمالة رأسك ببساطة في كسب ثقة شخص ما، يظهر أنك مهتم بالشخص أو بما يتحدث عنه، وإذا قام شخص آخر بإمالة رأسه، من أجل معرفة ما يهتم به قم بتغيير الموضوع إذا استمر الميل، فأنت مهتم بالشخص نفسه، وليس ما تتحدث عنه.

انعكاس لغة الجسد

بفضل انعكاس لغة الجسد، يمكن للأشخاص بناء علاقات أفضل مع الآخرين وجعلهم يعتقدون أنهم يشاركون نفس الآراءـ ومع ذلك، غالبًا ما يعكس الأشخاص لغة جسد بعضهم البعض دون حتى التفكير في الأمر.

التحدث إلى الجميع على قدم المساواة

يوضح الطول حالة الأشخاص، لهذا السبب، في الماضي، كان الناس يخلعون قبعاتهم أو يحنون رؤوسهم ليصبحوا أقصر.

لذلك، إذا كنت ترغب في خلق جو إيجابي وكسب كل شخص حولك، يجب أن تكون على نفس مستوى الآخرين، ويستخدم العديد من المشاهير هذه الحيلة البسيطة، عندما تكون جالسًا ويكون لديك زائر، قف واتصل معه بالعينـ وإذا كنت تتحدث إلى طفل، فاجلس معه على نفس المستوى.

حمل الحقيبة أو أي شئ آخر باليد اليسرى

لاحظت خبيرة الآداب الاجتماعية ميكا ميير Myka Meier ، أنه عند دخول مكان ما أو عند حضور حدث، يحاول أفراد العائلة المالكة الاحتفاظ بأشياءهم في أيديهم اليسرى، هذا يحرر اليد اليمنى للمصافحة ما يجعلك أكثر احتراما للآخرين.

مراقبة قدميك

من الأسهل على الأشخاص الجذابين كسب ثقة الناس، توصي ميكا ميير Myka Meier الرجال بالحفاظ على أرجلهم في عرض الورك وإبقاء نعال أحذيتهم منخفضة لإظهار أفضل جزء من حذائك للجميع.

بينما يمكن للفتيات استخدام الوضع الملكي الشهير للساقين- تبدو الأرجل كما لو كانت مقيدة في الكاحلين والسيقان وتميل إلى الجانب، من المهم إبقاء الكعب منخفضًا.

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ارتداء الملابس بهذه الطريقة

عندما تذهب لمقابلة عمل أو اجتماع مهم، لا ترتدي أشياء تغطي صدرك ورقبتك، لأن هذه الملابس تجعل الناس يشعرون وكأن لديك ما تخفيه، بينما تكسب ثقة الناس بارتداء ملابس متنوعة لا تغطي الرقبة

محاولة تجنب المواقف المحرجة

لا شيء يفسد علاقة جيدة مثل الموقف المحرج، مثلا عندما تذهب لتقبيل شخص تعرفه على "خده"، وتصطدم أنفك بأنفه، أو حتى شفتيك، لتجنب هذه المواقف، توصي ميكا بتذكر هذا، دائمًا امنح خدك الأيمن للقبلة وتقبيل الآخرين على الخد الأيمن.

عدم تجاهل الفروق بين الجنسين

في معظم الأحيان، يعتبر الرجال المحادثات وجهًا لوجه عدوانيةـ لهذا السبب عندما تتحدث إلى رجل، من الأفضل أن تكون إلى جانبه: بهذه الطريقة، ستكون المحادثة أكثر ودية، بينما النساء أقل ميلًا، لذلك يفضلن أن تكون وجهًا لوجه.

عندما يقفون على هذا النحو، فإنهم يحققون عدة أشياء:

- يحصلون على مزيد من المعلومات حول الشخص لأنه يمكنهم رؤيته ويمكنهم تغيير شيء ما أثناء المحادثة والتكيف مع المعلومات الجديدة.

- يحافظون على الاتصال البصري والتركيز على بعضهم البعض.

- يظهرون للشخص أنهم يستمعون إليه بتركيز.

- يحافظون على انتباه الشخص بشكل أفضل.

عدم تجاهل الاتصال الجسدي

يعتبر اللمس والعناق أكثر استفزازًا، ولكنهما أيضًا طرق أكثر قوة للتأثير على شخص ماـ إذا قام شخص ما بلمس كتفك، فمن المرجح أن ترى هذا الشخص مرة أخرى لأنك ستشعر بالتواصل معه.

يستخدم العديد من المشاهير المعانقة والاتصال الجسدي ليصبحوا أقرب إلى شخص ما، لكن هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب تذكرها:

- قد يكون لنفس الإيماءة معاني مختلفةـ على سبيل المثال، قد يُفهم لمس امرأة على كتفها على أنه دعم أو عدوانية أو اهتمام، من المهم مراقبة رد فعل الشخص حتى لا تؤذي مشاعره.

- عليك أن تفكر في الاختلافات الثقافية والمكانة الاجتماعية للشخص، إذا كان لديك منصب أعلى في شركة وكان زملاؤك أقل منك في الدرجة الوظيفية، فقد يُنظر إلى اللمسات الخاصة بك على أنها تنازلات.

- يمكن أن يؤثر الاتصال الجسدي على الآخرين، الفريق الرياضي الذي غالبًا ما يضرب فيه اللاعبون على أكتافهم يفوز كثيرًاـ لكن إذا شعرت أن الاتصال الجسدي قد يكون مزعجًا لشخص ما، فمن الأفضل أن تبتسم وتتحدث بنبرة لطيفة.