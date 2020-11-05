كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - يقع بئر زمزم في الحرم المكي بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، على بعد 21 مترًا شرق الكعبة، وهو بئر يقع على عمق 30 متراً تحت سطح الأرض، تصب به عين ماء، يعود تاريخها لآلاف السنين، منذ عهد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.

وتضخ العين المغذية للبئر ما بين 11- 18.5 لتراً من الماء في الثانية الواحدة.

ويتميز ماء زمزم بالعديد من الفوائد، إذ يحتوي على الكثير من العناصر والمعادن المغذية للجسم والبشرة والشعر، كما وردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد قدرته على شفاء العديد من الأمراض.



وفي السطور التالية، يقدم لكِ "الخليج 365.نت" أبرز فوائد ماء زمزم للبشرة:

ماء زمزم للبشرة



1-ماء زمزم هو ماء قلوي، يقل به تركيز العناصر الثقيلة الضارة كالصوديوم والزرنيخ، مقارنة بالماء العادي، وهي العناصر التي تسبب أضراراً بالغة للبشرة.

2-يساعد شرب ماء زمزم والارتواء به في تحسين مظهر البشرة، وإمدادها بالترطيب الدائم.

3-يساعد استخدام ماء زمزم على البشرة مباشرة، في تغذيتها والحفاظ على صحتها ونضارتها.

4-يمكن إضافة ماء زمزم إلى المكونات الأخرى أثناء تحضير ماسكات البشرة الطبيعية في المنزل، إذ يكون بديلاً للماء العادي، لعلاج مشاكل البشرة المختلفة، مثل الحبوب والبقع الداكنة والكلف.

5-يُمكن استخدام ماء زمزم في علاج مشاكل البشرة الدهنية، مثل الإفرازات الزائدة والبثور وآثارها التي يصعب التخلص منها.

6-يمكن غسل الوجه والبشرة بماء زمزم بشكل دائم، للمساعدة في القضاء على حب الشباب نهائياً.

7-تساعد العناصر المفيدة التي يحتوي عليها ماء زمزم في تعزيز إنتاج الكولاجين للبشرة، مما يُخلصها من آثار تقدم العمر مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد.

8-يعالج ماء زمزم البشرة الحساسة، لما له من قدرة على علاج مشاكل حساسية الجلد والبشرة بشكل فعّال.

9-يحتوي ماء زمزم على العديد من الفيتامينات الهامة لنضارة البشرة.

10-يمكن استخدام ماء زمزم البارد في تنظيف البشرة بشكل يومي، حيث يتم وضعه في الثلاجة واستخدام القليل منه على قطنة كبديل طبيعي للتونر، إذ يعمل كمنظف رائع للتخلص من شوائب البشرة والأتربة العالقة بها.

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