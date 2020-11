أفضل ألوان المناكير للبشرة السمراء مثالية لهذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - إن كنت من صاحبات البشرة السمراء فأنت محظوظة جداً، فإضافة الى أن لون البشرة هذا جذاب جداً، فإن هناك مجموعة من ألوان المناكير الرائجة لهذا الشتاء، والتي تعد من أفضل الخيارات للبشرة السمراء، فهي تجعل يديك أكثر جمالاً وتمنح أظافرك مظهراً رائعاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل ألوان طلاء الأظافر للبشرة السمراء لتختاري من بينها ما يعجبك.



المناكير البرونزي

OPI Nail Polish in My Italian Is a Little Rusty



يعد البرونزي من أجمل ألوان المناكير الشتوية المناسبة للبشرة السمراء، لا سيما بدرجاته الداكنة، فهو يضفي على يديك وأظافرك تلألئاً وإشراقةً، كما أنه لون نابض بالحياة ويتناغم مع ملابسك الشتوية الأنيقة. ننصحك بتجربة المناكير البرونزي من علامة OPI: OPI Nail Polish in My Italian Is a Little Rusty.

المناكير البنفسجي الداكن

Emilie Heathe 10 Free Longwear Nail Polish in Big Night Out



يتناغم المناكير البنفسجي الداكن مع البشرة السمراء والداكنة، فهو يضيف إليها دفئاً جميلاً ولمسة جذابة جداً. وهو خيار رائع للأيام والسهرات على حد سواء. جربي مثلاً المناكير البنفسجي الداكن من علامة Emilie Heathe: Emilie Heathe 10 Free Longwear Nail Polish in Big Night Out.

المناكير الرمادي المائل الأزرق

Dior Vernis Gel Shine & Long Wear Nail Lacquer in Junon



إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، احرصي على تجنب المناكير بألوان الرمادي المتوسطة والفاتحة، فهي تجعل بشرتك تبدو باهتة. واستعيضي عنها بالمناكير الرمادي المائل الى الأزرق. بإمكانك مثلاً تجربة طلاء الأظافر باللون الرمادي المائل الى الأزرق من ديور: Dior Vernis Gel Shine & Long Wear Nail Lacquer in Junon.

المناكير البني

Pear Nova Nail Polish in Michelle Our Mama



يوصي أخصائيو التجميل صاحبات البشرة السمراء هذا الشتاء باعتماد المناكير البني الفاتح، كونه يتناغم مع لون البشرة هذا إضافة الى أنه من أكثر ألوان طلاء الأظافر رواجاً. جربي المناكير البني بنسخته الجديدة من علامة Pear Nova: Pear Nova Nail Polish in Michelle Our Mama.

المناكير البرغندي

Nails Inc 45 Second Speedy Gloss in Meet Me on Regents Street



إذا كنت تمتلكين بشرة سمراء وتميلين الى اللون البرغندي، لا تترددي هذا الشتاء بتجربة طلاء الأظافر باللون البرغندي، فهو لون شتوي جذاب جداً ورائج ويتناغم كثيراً مع درجات لون البشرة السمراء والداكنة. ننصحك بتجربة Nails Inc. 45 Second Speedy Gloss in Meet Me on Regents Street.

