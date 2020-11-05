برنامج سكر بنات: ودَعي الهالات السوداء وحب الشباب بخلطات طبيعية    

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر طريقة تحضيرغسول القمح للبشرة الدهنيّة، كمادات الألوافيرا والخيار للتخلص من الهالات السوداء وقناع الشوفان لتوحيد لون البشرة وتنقيتها من الحبوب ، كلها وصفات منزلية سهلة التحضير من مطبخك. غسول القمح لمحاربة حب الشباب غسول القمح أنت بحاجة إلى القليل من القمح المسلوق، انتطريه حتى يبرد. أضيفي فوقه القليل من الماء وافصليه عن القمح. اغسلي بشرتك به يومياً فهو بالإضافة إلى أنه سيطهّر بشرتك ويمنع ظهور حب الشباب هو سيغذي بشرتك ويمنحها النضارة المرغوبة. كمادات الألوافيرا والخيار للتخلص من الهالات السوداء للتخلص من الهالات السوداء تحتاجين إلى خيارة مبروشة، جل الألوافيرا وقطن دائري. خذي ماء الخيار واضيفي فوقه ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا. اخلطي المزيج جيداً وضعي فوقه القطن الدائري المقصوص على شكل نصف دائرة ثم ضعي الخلطة في البراد. استعملي هذه الخلطة يومياً. لتحصلي على نتيجة واضحة. Advertisements قناع الشوفان لتوحيد لون البشرة قناع الشوفان يعمل هذا القناع على ترطيب البشرة وتغذيتها وتوحيد لونها. أنت بحاجة إلى القليل من الشوفان. كلسات نيلون جديد. قومي بنقع الشوفان في الماء الساخن واهرسيه بالشوكة ليتغيّر لون الماء. بعدها صفي الماء والشوفان في الكلسات النايلون، حتى تحصلي على الماء المغذي للبشرة . ضعي القناع على وجهك مدة 15 دقيقة بعدها اغسليه. يمكنك استعمال الشوفان المتبقي كمقشر ناعم للبشرة. للمزيد من الخلطات لا تنسي متابعة سكر بنات .

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