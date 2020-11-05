شاهدي أبرز إطلالات روجينا لعام ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - تميزت الممثلة المصرية روجينا بتقديم العديد من المسلسلات وأعمال السينما والمسرح، بالإضافة إلى تألُّقها وأناقتها في كل عام، ومن وحي أبرز إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي نقدم لكِ -عزيزتي- أحدث إطلالات روجينا وأبرزها في عام ٢٠٢٠، فاستوحي منها بعض الخيارات المناسبة لقوامك وعمرك.



تنسيقات كاجوال ناعمة بأسلوب روجينا

تنسيقات كاجوال ناعمة بأسلوب روجينا



إن كنت بحاجة لزي ناعم كاجوال مناسب لعام ٢٠٢٠، فقد نسقت روجينا قميصًا أبيض ذا كُمّ عريض مع بنطال من الجينز الأزرق الواسع وحذاء رياضي أبيض، ورفعت شعرها بأسلوب ذيل الحصان المموج مع مكياج ناعم، وتزينت بأساور ملونة وساعة ذهبية لزي بسيط كاجوال، وتأنقت في إطلالة أخرى بجمبسوت أسود طويل مع معطف البليزر الفوشيا، وسرحت شعرها بتسريحة الويفي لمظهر عملي مميز.

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موديلات فساتين لامعة مستوحاة من روجينا

موديلات فساتين لامعة مستوحاة من روجينا



تُعد الفساتين اللامعة من أبرز اتجاهات الموضة لهذا الموسم، فإن كنتِ تبحثين عن فستان لامع وأنيق فيمكننا أن نلهمك عدة موديلات من روجينا، حيث ظهرت بفستان زهري قصير بلون الجلد مكسوّ بتطريزات فضية مختلفة على كل التصميم، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية مع حذاء أسود، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج البني، ولخيار ثانٍ أطلت في مهرجان الجونة بفستان أسود قصير مكسوّ بخطوط من الشراشيب اللامعة باللون الأسود مع تسريحة الشعر المنسدل والمكياج البرونزي لخيار فخم ويخفي عيوب الجسم، واختارت في الإطلالة الثالثة فستانًا أسود قصيرًا ومنفوشًا مزينًا بالترتر الأزرق والزهري مع حزام محدد للخصر لزي أنثوي مناسب للشابات.

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إطلالات روجينا بفساتين السهرة

إطلالات روجينا بفساتين السهرة



تحتار كل النساء في الطريقة المثالية للظهور بفستان سهرة مميز ومناسب لهن ولخطوط الموضة، ومن وحي روجينا سنقدم لكِ بعض الخيارات، حيث تألقت بفستان أحمر طويل مصمم بفصوص في الجزء العلوي مع وشاح عريض في الأسفل ليمنحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بمجوهرات فضية مزينة بفص أحمر مع مكياج بني وتسريحة منسدلة للشعر، وارتدت فستانًا أسود طويلًا مزينًا باللون الأبيض في الأسفل ومصممًا بكُمّ واحد ناعم مع حزام أبيض للخصر وفتحة جانبية من الأسفل لمظهر حيادي مذهل، وأكملت إطلالاتها بمكياج برونزي وتسريحة مرفوعة للشعر.

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خيارات الفساتين القصيرة من روجينا

خيارات الفساتين القصيرة من روجينا



تفضل الكثيرات من النساء في مناسباتهن البسيطة الاعتماد على الفساتين القصيرة بالتصميمات المناسبة لهن، لذا ظهرت روجينا بفستان قصير من الجلد البني المزين بقصة معطف البليزر في الأعلى مع أكمام طويلة مصممة بفتحة جانبية، ولجأت لتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه اللامع، وإن كنتِ بحاجة لإطلالة أكثر بساطة فقد أطلت بفستان أبيض ميدي مزين برسمات الزهور الملونة مع حزام الخصر الأبيض والحذاء الزهري.