استوحي فساتين سهراتك من إطلالات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - تبحث كل فتاة عن فساتين السهرة التي تمنحها إطلالة فخمة وأنيقة؛ تميزها عن غيرها من الفتيات، مما يجذب الأنظار إليها، وهو ما يجعل تصميمات فساتين السهرات من أكثر التصميمات أناقة وجاذبية.

ولأن النجمات هن معيار الأناقة والجمال، تلجأ الكثير من الفتيات إلى اختيار تصميمات لفساتين السهرات من تصميمات فساتين النجمات، سواء كن نجمات عربيات أو عالميات.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصميمات فساتين السهرات للنجمات؛ لتستوحي فساتين سهراتك من إطلالات النجمات.



يسرا بفستان أنيق من Georges Chakra



View this post on Instagram A post shared by Youssra يسرا (@youssra) on Oct 30, 2020 at 1:28pm PDT



في إطلالة ناعمة وأنيقة، ظهرت النجمة يسرا خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2020 بفستان مميز للمصممم اللبناني الشهير Georges Chakra، وهو فستان مُصمم من القماش اللامع بالألوان الأبيض والأخضر الفاتح والبرتقالي الفاتح، بتصميم One Shoulder مع أكمام ساقطة يتصل أحدها بأناقة بذيل الفستان، لإطلالة أكثر فخامة وجاذبية.

تابعي المزيد: إطلالات رانيا يوسف الجريئة تعرضها للانتقادات

درة بفستان أبيض من Tony Ward

https://www.instagram.com/p/CHAkvfbHMCf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CHAkvfbHMCf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CHAkvfbHMCf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 31, 2020 at 6:06am PDT



الممثلة التونسية درة من أكثر النجمات العرب أناقة، إذ تحرص دائماً على اختيار إطلالات أنيقة ومميزة تجعلها الأكثر جاذبية وجمالاً على السجادة الحمراء في مختلف المناسبات الفنية، لذلك إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة تجذب الأنظار، فعليكِ اختيار إحدى إطلالات درة.

ففي حفل ختام مهرجان الجونة، أطلت درة بفستان أبيض أنيق للمصمم اللبناني الشهير Tony Ward، وهو فستان أبيض بتصميم الكب، وتنورة بتصميم حورية البحر، مع تصميم مميز وجذاب على منطقة الصدر والخصر، على شكل نصف دائرة مطبعة بالألوان الأسود والرمادي والأبيض، بتصميم ذي طابع شرقي مميز.

تابعي المزيد: ميساء مغربي تسجّل أجمل إطلالاتها مؤخراً

أنغام بفستان ملون من HassIdriss

https://www.instagram.com/p/CGNMEgUBOCR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGNMEgUBOCR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGNMEgUBOCR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Oct 11, 2020 at 7:09am PDT





إذا كنتِ تُفضلين تصميمات فساتين السهرات البسيطة والناعمة، يمكنكِ الاستعانة بإطلالة أنغام في حفلها الأخير بدار أوبرا المنارة بالقاهرة، وهو الفستان الذي صممته دار أزياء Hassidriss اللبنانية.

وُصمم الفستان بتصميم مميز يجمع بين أقمشة الكريب والشيفون والتول والقطيفة، بألوان البرتقالي والبنفسجي بدرجتيه، بينما صمم الفستان بدون أكمام، مع تنورة طويلة ذات ذيل منسدل.

تابعي المزيد: إطلالات من مهرجان الجونة حصدت انتقادات الإعلام

درو باريمور بفستان من القماش اللامع من Celine

https://www.instagram.com/p/CEiET9iDb0F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CEiET9iDb0F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CEiET9iDb0F/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Aug 30, 2020 at 4:42pm PDT Advertisements



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب وأنيق لإطلالة مميزة وغير تقليدية في إحدى السهرات، يمكنكِ الاستعانة بتصميم فستان النجمة الأمريكية درو باريمور، الذي حضرت به حفل توزيع جوائز MTV للعام 2020، وهو فستان ذهبي من ماركة Celine مصُمم من القماش اللامع، ذي أكمام طويلة، ويصل طول تنورته حتى أسفل الركبتين مباشرة، إضافة إلى حزام أنيق على الخصر يجمع بين اللونين الأسود والذهبي.

تابعي المزيد: نجمات تنافسن على اختيار الإطلالة الرياضية الأكثر جرأة

نيكول ريتشي بفستان تفتاه من Cong Tri

https://www.instagram.com/p/CEiB7v8HnMm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CEiB7v8HnMm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CEiB7v8HnMm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Aug 30, 2020 at 4:22pm PDT





لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية، يمكنكِ الاستعانة بهذا الفستان الأنيق للنجمة نيكول ريتشي، والذي اختارته من مجموعة المصمم الفيتنامي Cong Tri، وهو فستان باللون الأخضر النيون، الذي يُعد من أبرز صيحات الموضة للعام 2020.

وصُمم الفستان بتصميم قصير، مع تنورة قصيرة من الأمام، وذات ذيل طويل منسدل من الخلف، فيما تم تصميم أحد الكتفين بشكل مبتكر ليكون متصلاً بالتنورة، لإطلالة أكثر عصرية.



كيت بلانشيت بفستان ملون من Giorgio Armani

https://www.instagram.com/p/CFFIIywlaKz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFFIIywlaKz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CFFIIywlaKz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading on Sep 13, 2020 at 7:29am PDT



تتميز النجمة كيت بلانشيت بأناقتها واختياراتها المميزة دائماً للإطلالات التي تظهر بها على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية والعروض الخاصة لأفلامها.

وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة ناعمة وأنيقة مستوحاة من إطلالات النجمة كيت بلانشيت، يمكنكِ الاستعانة بإطلالتها المميزة في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي للعام 2020، والتي اختارت لها فستاناً أنيقاً من ماركة Giorgio Armani، مصمماً من الشيفون الملون، بتصميم وألوان ريش الطاووس، مع فستان أنيق كبطانة، صُمم بتنورة ماكسي باللون الأسود مع صدر كب مُطرز بالترتر الأحمر اللامع.