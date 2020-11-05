أجمل فساتين قطنية موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - لموسم الخريف ولاطلالات مريحة للنهار والمساء، اختاري فساتين قطنية موضة خريف 2020 من أحدث الموديلات التي قدمتها الماركات العالمية لتتألقي بإطلالة أنيقة وعصرية هذا الموسم.



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فستان كريستيان سيريانو Christian Siriano

Christian Siriano قدمت ماركة كريستيان سيريانو Christian Siriano فستان وردي ناعم بتصميم بسيط وعمودي يناسب أجواء موسم الخريف.





فستان فندي Fendi Fendi

أعجبنا فستان فندي Fendi الأحمر والمزين بنقاط البولكا، ويمكن تنسيقه مع بليزر أحمر على طريقة العارضة.



فساتين Luisa Beccaria Luisa Beccaria

من ماركة Luisa Beccaria، اخترنا لكِ فساتين قطنية موضة خريف 2020 بتصاميم بسيطة ومزينة بطبعات الورود الملونة.





فستان No. 6

No. 6

قدمت ماركة No. 6 فستان قطني بلون الأخضر الباستيل الناعم وبتصميم أنيق ومحتشم يناسب موسم الخريف.



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فساتين أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta Oscar de la Renta



أحصلي على إطلالة أنيقة وجذابة بفساتين أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta الزرقاء مع النقشات الحيوية، ويمكن تنسيقها مع البليزر الأزرق في موسم الخريف.

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فساتين ذا رو The Row The Row

أيضاً قدمت ماركة ذا رو The Row فساتين قطنية موضة خريف 2020 بتصاميم بسيطة وعملية باللونين الأبيض والأسود تناسب إطلالات النهار.





فستان توري بورش Tory Burch Tory Burch

أحببنا فستان توري بورش Tory Burch الأبيض والمزين بطبعات الطيور الملونة مع تصميم أنيق ومحتشم.





فستان Zimmermann Zimmermann

تصميم جذاب وأنثوي لإطلالات المرأة اليومية من Zimmermann، وهو باللون الأبيض وبأكمام طويلة وطول متوسط مع فيونكة أسفل الصدر. تابعي المزيد:موديلات فساتين شتوية للمحجبات ٢٠٢٠

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