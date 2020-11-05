سميرة سعيد تفاجئ جمهَورها باطلالات شابة ثلاثينية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - عاصرت النجمة المغربية سميرة سعيد أكثر من جيل، وبرغم ذلك؛ تمكّنت بسهولة من أن تصل إلى قلوب الشباب، ليس فقط لأنها صاحبة صوت عصري رنّان ومتجدّد، لكن أيضاً اختياراتها للأزياء ساهمت بشكل كبير في هذا الأمر، وهذا ما برز بشكل واضح على حسابها عبر إنستقرام؛ من خلال مشاركتها لجمهورها جميع إطلالاتها بشكل مستمر.

من المعلوم أن النجمة تخطّت عمر الـ60، ولكنها تبدو كفتاة ثلاثينية، والسبب في ذلك يعود إلى معادلة الموضة التي تعتمدها في جميع إطلالاتها ومناسباتها، فهي غير معنية بأن تبدو أنثى جذابة، قدر اهتمامها بأن تكون امرأة شابة وعصرية، لذا لا تخشى التقاليع الغريبة والأزياء غير المألوفة، والتي تثير الجدل بسبب جرأتها.



الفساتين القصيرة

تتميّز جميع الإطلالات التي تظهر بها الفنانة، التي تعشق الإطلالات العصرية التي لا تخلو من لمسة الترف والرقي، بالفساتين القصيرة، فهي قطعة مفضلة، ويتضح من التكرار أن هذه الموديلات، خاصة المنفوشة منها، تساعدها على أن تبدو أكثر شباباً، فهي صاحبة قامة قصيرة، ومن ثم عندما تعتمد فستاناً أو تنورة منفوشة وقصيرة؛ تتحول إلى فتاة صغيرة تشبه أميرات الأفلام المتحركة.

كما تميل النجمة أيضاً إلى الموديلات البسيطة، فهي لا تبالغ في التطريز أو التصميم، فقط تكتفي بالطيات المتتالية أو الكرانيش المصاحبة لها في أغلب إطلالاتها، فظهرت من قبل بفستان أبيض يمتد طوله إلى فوق الركبة، ومزين بكرانيش أضافت تناسقاً مع صيحة أكمام الجرس، كما أضافت لمسة أنوثة مع حزام أسود يكشف عن خصرها النحيف.

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ذوق خاص



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صاحبة ذوق خاص في اختيار الموديلات، فقد ظهرت خلال الحلقة الأولى من برنامج "ذا فويس سينيور" The Voice Senior بلوكيْن مختلفين أشعلت بهما حسابها عبر إنستقرام؛ ارتدت بالأول فستاناً أحمر من العلامة التجارية "غوتشي Gucci "، اتّسم بقصّته الضيقة عند الخصر، والذي تمّ تحديده بحزام عريض، كما تميّز بنقشة الفهد التي زيّنت جيوب الفستان وياقته، ومن ناحية الحذاء؛ انتعلت سميرة حذاء ستيليتو PVC وأضافت المجوهرات.

أما فيما يتعلّق بالناحية الجمالية، فقد لجأت إلى تسريحة شعر "ويفي"، كما اعتمدت مكياجاً قوياً ارتكز على الآيشادو البرّاق، الآيلاينر، والروج البني اللامع.

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وخلال اللوك الثاني، فقد ارتدت خلاله سميرة جمبسوت باللون الذهبي، اتّسم بالحبيبات البرّاقة، وأُرفق بحزام أسود عريض عند الخصر، كما انتعلت معه صندلاً ناعماً باللون الذهبي أيضاً.

أما فيما يتعلّق بالناحية الجمالية، فقد لجأت سميرة سعيد إلى تسريحة شعر "ويفي"، كما اعتمدت مكياجاً قوياً ارتكز على الألوان الترابية.

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في الإعلان الترويجي للبرنامج، أطلّت سميرة سعيد بفستان "أوف شولدر" باللون الأبيض من العلامة التجارية "سيلف بورتريت" Self-Portrait تميّز بأكمامه المنتفخة بعض الشيء والشق العالي، كما انتعلت معه صندلاً أسود، ووضعت مجوهرات من العلامة التجارية Andrea Marcha

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فيما يتعلّق بالناحية الجمالية، لجأت سميرة سعيد إلى تسريحة شعر "ويفي"، واعتمدت مكياجاً ناعماً.

جميع هذه الإطلالات وغيرها، تطلّ بها سميرة على إنستقرام؛ لتظهر جرأتها واختلافها عن باقي النجمات؛ للفت الأنظار بعفويتها وإطلالاتها الراقية والأنيقة.