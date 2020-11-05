كيف تختارين النظارات الشمسية بحسب شكل وجهك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - تُعد النظارات الشمسية من الأكسسوارات الهامة التي لا يُمكن الاستغناء عنها في الإطلالات اليومية، إذ تساعد بشكل كبير على حماية العينين من أشعة الشمس الضارة، كما تضفي على الإطلالة النهارية، سواء الكاجوال أو الرسمية، أناقة وجاذبية.

وحتى نحصل على الإطلالة المثالية بالنظارة الشمسية، هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لاختيار النظارة الشمسية المناسبة لشكل الوجه.

وفي السطور التالية، ستعرفين كيف تختارين النظارة الشمسية بحسب شكل وجهك، بحسب ما ذكر موقع Bright Side:



أولاً: كيفية التعرف على شكل الوجه بطريقة بسيطة:

كيف تختارين النظارات الشمسية المناسبة لشكل وجهك



إذا كنتِ لا تستطيعين تحديد شكل وجهكِ، هناك خطوات بسيطة يمكنكِ اتباعها للتعرف على شكل الوجه، وهي:

1-خذي قلم أحمر الشفاه الخاص بكِ، أو قطعة من الصابون، ثم قفي على مسافة مناسبة أمام المرآة، وارسمي حدود وجهكِ.

2-احرصي على أن تكون الحدود المرسومة لوجهكِ قد بدأت من ذقنك وانتهت بخط شعرك أعلى الجبهة مباشرة.

3-خذي خطوة إلى الوراء وانظري إلى نتيجة الرسم، هل هي دائرة أم مثلث أم مربع أم مستطيل؟ وهذه النتيجة ستكون هي شكل وجهكِ الذي يجب الحرص على اختيار نظارة ملائمة له.

تابعي المزيد : أبرز النصائح لمكياج عيون مثالي تحت النظارات



ثانياً: كيف تختارين النظارة الشمسية بحسب شكل وجهكِ؟



1-الوجه الدائري:

النظارات المناسبة للوجه المستدير يجب أن تكون من التصميمات المستطيلة أو المربعة



إذا كان وجهكِ دائرياً، فإن مهمة النظارة الشمسية المثالية لكِ، هو جعل وجهكِ يبدو أكثر طولاً، لذا يجب الحرص على اختيار النظارات الشمسية ذات الإطارات الداكنة؛ لأنها تساعد في تضييق حدود الوجه، وجعله أقرب إلى الشكل البيضاوي، كما يجب أيضاً أن تختاري نظارة شمسية يكون إطارها عرضه أكبر من ارتفاعه.

ومن أكثر النظارات الشمسية المناسبة للوجوه الدائرية، النظارات المدببة والمستطيلة والمربعة، والنظارات ذات شكل "عيون القطة"، والنظارات ذات شكل "الفراشة".



2-الوجه البيضاوي:

تناسب نظارات الشمس الدائرية الوجه البيضاوي



إذا كنتِ تتمتعين بوجه بيضاوي الشكل، فإنه من الضروري تجنب النظارات التي تبدو ضخمة جدًا، إذ يُفضل أن يكون إطار النظارة الشمسية عريضًا مثل وجهك أو أوسع قليلاً، ولكن يجب أن تتأكدي أن الجزء العلوي من الإطار يتماشى مع شكل حاجبيك.

ومن النظارات الشمسية التي تناسب شكل الوجه البيضاوي، النظارات المستطيلة ، والبيضاوية ، والمستديرة، والنظارات ذات تصميم"الفراشة"، والنظارات ذات شكل "عيون القط".



3-الوجه المربع:

إذا كان وجهك مربعاً، يجب أن تتجنبي النظارات الشمسية ذات الإطارات المستطيلة أو المربعة ذات الزوايا الحادة، والتي ستُظهر وجهك أكبر حجماً، بينما ستكون النظارات ذات الإطارات الدائرية اختياراً مثالياً لكِ، إذ ستساعد على تحقيق التوازن في شكل وجهكِ، وتقليل النسب الكلية للوجه.

ومن أشكال النظارات الشمسية المناسبة للوجه المربع، النظارات ذات الإطارات الملونة، والنظارات ذات الإطارات البيضاوية أو المستديرة، أو ذات شكل "الدمعة"، وكذلك النظارات المُصممة بدون إطار، والنظارات ذات تصميم "عيون القط".

Advertisements



4-الوجه المستطيل:



إذا كنتِ تتمتعين بوجه مستطيل، فإن النظارة الشمسية المثالية لشكل وجهكِ، ستساعد على جعله يبدو أقل حجماً، لذلك من الأفضل اختيار النظارات الكبيرة ذات المظهر الضخم، والعدسات الشفافة، والإطارات الرفيعة.

ومن النظارات الشمسية التي تناسب الوجه المستطيل، النظارات ذات الإطار الدائري.

ولكن من الضروري تجنب النظارات الشمسية صغيرة الحجم، أو ذات الإطارات الملونة.



5-الوجه ذو شكل القلب

النظارات المستطيلة تناسب الوجه ذي شكل القلب



إذا كنتِ تتمتعين بوجه ذي شكل قلب، فإنه من الضروري أن تساعدك النظارة الشمسية في موازنة الجزء العلوي من وجهك، بشكل يجعل الجزء السفلي منه يبدو أكبر، لذلك لن تساعد النظارات ذات المظهر الضخم في أداء هذه المهمة، لأنها ستضيف المزيد من الحجم إلى الجزء العلوي.

ولاختيار نظارة مثالية للوجه ذي شكل القلب، يُنصح باختيار النظارات التي يساوي عرضها عرض الوجه.

ومن أشكال النظارات الشمسية التي تناسب الوجه ذا شكل القلب، النظارات المستديرة، ذات الأذرع المنخفضة، أو النظارات المُصممة بدون إطار.

ويجب تجنب النظارات التي تغطي الحاجبين، والنظارات ذات تصميم "الفراشة"، أو نظارات "عيون القط"، إذا كان وجهكِ ذا شكل قلب.



6-الوجه المثلث:

نظارات عيون القطة تناسب الوجه المثلث



إذا كان وجهكِ مثلثاً، فإنه من الضروري أن تساعدكِ النظارة الشمسية في توسيع النصف العلوي من وجهك بصريًا، مع جعل النصف السفلي أقل وضوحًا.

لذلك، من الضروري اختيار نظارات شمسية ذات إطار كبير، وجزء علوي عريض، ولكن يجب ألا يكون الجزء السفلي ذا حدود مربعة أو حادة، لذا يجب تجنب النظارات ذات الإطارات المربعة أو المستطيلة، أو الصغيرة، ونظارات عيون القطة ذات العدسات الداكنة.

ومن النظارات الشمسية الملائمة للوجه المثلث، النظارات الدائرية، ونظارات "عيون القطة" ذات العدسات الشفافة، والنظارات المُصممة بدون إطار.

تابعي المزيد : النظارات بالعدسات الملونة لخريف وشتاء 2020/2021