فساتين وأزياء كاجوال للمحجبات من روان خليل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - روان خليل، مدونة موضة تهتم بالأزياء والموضة والعناية بالبشرة والمكياج إلى جانب عملها كمترجمة للغة الألمانية، وتنشر روان على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي العديدَ من الإطلالات مع الحجاب؛ لتُلْهِمَ متابعيها أفضل الخيارات للأزياء المحتشمة.



خيارات فساتين السهرة من روان خليل

خيارات فساتين السهرة من روان خليل



تحتار الكثيرات من الفتيات المحجبات في طرق اختيار أزيائهن في المناسبات كدعوات الزفاف والحفلات الضخمة، حيث يحرصن على الظهور بفساتين أنثوية مواكبة لخطوط الموضة ومناسبة لحجابهن، ومن أبرز خيارات روان خليل في فساتين السهرة تأنقت بفستان أسود طويل مصمم بقَصَّة الحورية، ومزين بتطريزات فضية في الجزء العلوي، وأكملته بحجاب ومكياج زهري لكسر رتابة اللون الأسود وإضفاء بعض المرح على مظهرها، واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا زهريًّا منفوشًا مصممًا بعدة طبقات من الكشكشة ومطرزًا بالزهور الفضية في الجزء العلوي لخيار مميز، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة فستانًا بنيًّا ضيقًا مصممًا بوشاح من الأسفل ومطرزًا بالزهور مع إكسسوارات حيادية بسيطة.

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تنسيقات كاجوال بأسلوب عملي للمحجبات

تنسيقات كاجوال بأسلوب عملي للمحجبات



تعتمد روان خليل في إطلالاتها على تنسيقات الأزياء العملية بالأسلوب الكاجوال البسيط، لذا نسقت بلوزة وبنطالًا باللون الأبيض مع معطف من الجينز الرمادي وحقيبة حمراء لإطلالة كلاسيكية، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطال من الجينز الأزرق مع قميص أبيض مزين بخطوط طولية زرقاء، وأكملت إكسسوارات إطلالاتها باللون البني لمظهر مميز، كما أطلت ببنطال من الجينز مع بلوزة طويلة باللون الفوشيا المصمم بحزام عريض للخصر لخيار أنثوي ناعم، وتألقت ببلوزة بيضاء مصممة بأكمام مرفوعة الأكتاف مع بنطال من الجينز، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالبيج، وفي الإطلالة الأخيرة بأسلوب الكاجوال العملي تزينت روان خليل بقميص زهري وبنطال باللون الأبيض، مع إكسسوارات بيضاء لإطلالة بسيطة وأنثوية.

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إطلالات الفساتين الشبابية من روان خليل

إطلالات الفساتين الشبابية من روان خليل



تفضل الكثيرات من النساء المحجبات ارتداءَ الفساتين الشبابية الواسعة؛ لتُظهرهن بإطلالة محتشمة وناعمة بالألوان والتصميمات المواكبة لخطوط الموضة. ومن وحي روان خليل نلهمك -عزيزتي- عدة خيارات؛ حيث اختارت فستانًا أسود مطبعًا بالزهور الملونة مع إكسسوارات اللون الأبيض، وارتدَتْ فستانًا أبيض طويلًا مصممًا بقَصَّة عملية مع حزام وحقيبة باللون الذهبي، كما ظهرت بفستان أبيض مزين بطبعات الزهور الملونة مع حجاب زهري وإكسسوارات ذهبية.

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