أجمل موديلات عبايات الدانتيل السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - يتميز قماش الدانتيل بأنه من أكثر أنواع الأقمشة جاذبية وأناقة، فهو يناسب كل الإطلالات باعتماده في المناسبات مع قماش الشيفون الشفاف أو التزين به بشكل بسيط للإطلالات اليومية، وهو كفيل بأن يحول أيّ قطعة من الأزياء إلى تصميم أنثوي وساحر، لذا رصدنا لكِ أجمل موديلات العبايات السوداء المصنوعة من قماش الدانتيل لكونه أبرز صيحات الموضة للموسم القادم.



عبايات سوداء للمناسبات مصنوعة من قماش الدانتيل

عبايات سوداء للمناسبات مصنوعة من قماش الدانتيل



إن كنتِ بحاجة لإطلالة عصرية وجريئة، فيمكنك اختيار العبايات المصنوعة بالكامل من قماش الدانتيل، وبذلك ستضيفين الكثير من الفخامة والأناقة على مظهرك، ويمكنك اختيار العباية المصممة من قماش الدانتيل الأسود المزين بالزهور الأنثوية والمصمم بقماش ثقيل أسفله حتى لا تظهر تفاصيل جسدك ويمنحك إطلالة جذابة، أو اعتمدي العباية المصنوعة من القماش الشفاف كالشيفون مع الدانتيل لتمنحك إطلالة مميزة وجريئة في المناسبات الضخمة، ويمكن تنسيقه بشكل أحادي مع القطع السوداء أو دمجه مع ألوان أكثر أنوثة وجمالًا.

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عباية ناعمة مصممة بأطراف من الدانتيل

عباية ناعمة مصممة بأطراف من الدانتيل



إن كنتِ بحاجة لإطلالة أكثر نعومة وبساطة بعبايات الدانتيل فيمكنك اختيار عباية سوداء مزينة بأكمام مصممة من قماش الحرير الأبيض ومزينة من الأسفل بقماش الدانتيل الشفاف؛ لتمنحك إطلالة جذابة وفريدة من نوعها، أو تأنقي بالعباية السوداء المزينة من الجزء العلوي بقماش مصمم كمعطف خفيف من الدانتيل، واخترنا لكِ عباية مميزة مصممة بثلاث طبقات مكملة من أطرافها بقماش الدانتيل الناعم لتمنح مظهر مرتديتها إطلالة أنثوية بسيطة ومناسبة لكل المشاوير، ويمكنك تنسيقها مع حقيبة وحذاء باللون الأحمر لزي كلاسيكي، كما يمكنك الظهور بعباية سوداء مصممة بأكمام واسعة ومزينة بأطراف الأكمام والعباية بقماش من الدانتيل الناعم لمظهر مناسب للمناسبات والحفلات البسيطة، وللمشاوير اليومية أو للعمل يمكن أن تطلي بعباية سوداء مصممة بأكمام مُكملة بمطاط وقماش الدانتيل مع خطوط طولية من قماش الدانتيل في المنتصف لتمنحك إطلالة مميزة.