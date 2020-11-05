صور.. سهر الصايغ "واحدة تانية خالص" في جلسة تصوير جديدة

لايف ستايل

خضعت الفنانة سهر الصايغ لجلسة تصوير جديدة، بعيون المصور أحمد مبارز، الذي شارك الصور مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تميزت سهر بإطلالة مختلفة كليا عما اعتدت الظهور له، إذ ارتدت فستان من اللون الروز، طويل بأكمام، مع حزام على الوسط من نفس اللون، واستخدمت سهر "head band" من اللون الروز.

تسريحة شعر من الستينيات، ومكياج غير كثير من ملامحها، مع فستان بعيد تماما عن استايل سهر الصايغ، جعل رواد "إنستجرام"، يشعرون بأنها شخصية مختلفة.

وتلقت سهر الصايغ تعليقات كثيرة على صور، تشيد بإطلالتها واللوك الذي ظهرت به، منها: "دي واحدة تانية"، و"لا إحنا اتغيرنا خالص"، و"وااو جميلة"، و"تحفة".

الاستايليست التي نسقت إطلالة سهر، هي إيمان خميسي، وشعرها من تصفيف مصطفى، والمكياج بأنامل دينا الكاشف.

Advertisements

يذكر أن سهر الصايغ لفتت إليها الانظار خلال مشاركتها في فاعليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، بسبب بساطة ملابسها ومكياجها وإطلالتها.

وظهرت سهر، مرتدية "جامب سوت نصف كم" بيضاء، اتسمت بالرقة والبساطة، إذ لاقت الفنانة الشابة إعجاب الكثير من نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فأبرز ما جاء بين التعليقات: "سهر الصايغ محترمة"، "لابسة هدومها"، "جمالها بسيط جدًا"، "غطت عليهم كلهم"، "خلينا متفقين إن سهر الصايغ كانت أجمل إطلالة"، "الأحلى والأكثر أناقة في مهرجان الجونة".

ولدت سهر الصايغ عام 1990، وتبلغ من العمر 30 عاما، بدأت التمثيل صغيرة بمشاركتها في مسلسل "أم كلثوم"، عام 1999، بعد أن درست في كلية طب الأسنان، جامعة القاهرة وتخرجت عام 2013، ورفضت ترك الطب من أجل التفرغ للفن.

وتألقت في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "في إيد أمينة" مع الفنانة يسرا، ومسلسل "الحارة"، و"كفر دلهاب"، "رمانة الميزان"، "فكرة بمليون جنيه" و"ابن حلال".