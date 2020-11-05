فيديو صادم لمراسلة تليفزيونية تتعرض للتحرش 3 مرات على الهواء

لايف ستايل

تعرضت مراسلة إحدى القنوات التليفزيونية بأستراليا، أثناء تقديمها للبث المباشر لأحد سباقات الخيول، إلى عدد من المواقف المحرجة، بعد أن تم التحرش بها 3 مرات متتالية في ثوانٍ معدودة.

ومع استمرار احتفالات كأس ملبورن في أستراليا، وأثناء حديث المراسلة على الهواء أمام الشاشات، ظهر في خلفية المراسلة ثلاثة مواطنين، أولهما كان مخمورًا وحاول الاقتراب منها، بينما الثانية قامت باحتضانها بصورة مفاجئة، والثالث ظهر وهو يدير جسده للكاميرا بشكل مفاجئ، ويسحب سراوله لأسفل وإظهار مؤخرته خلال البث المباشر، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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فوجئت المراسلة وتدعى "ستيل" بما تعرضت له من تلك المواقف على الهواء، وهو ما أظهر اندهاشها وتلعثمها أمام المشاهدين، وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تعاطف الكثيرون معها، وجاء من بين التعليقات: "ما هذه المواقف المقززة؟"، و"إنها حقًا لقطات مبتذلة".

يذكر أن نادي فيكتوريا أحد أشهر أندية سباقات الخيل في أستراليا، يشهد إقامة أهم سباقات الخيول الأصيلة التي تعد حدثًا سنويًا في أستراليا، إذ يستقطب مئات رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية والرياضية.

ويمثل مهرجان "Spring Racing" السنوي في فيكتوريا نقطة هامة للمقامرين على الخيول، إذ تقام فعاليات السباق طوال الموسم داخل حلبات فليمنجتون وكولفيلد وموني فالي وساندون الحضرية.

فلا يوجد مكان ينبض بالحياة أكثر من ملبورن في أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر، عندما يقوم أسرع الخيول بالعدو خلال سباق الخيل لكأس ملبورن، أحد أغنى سباقات الخيول في العالم.

ينتشر هذا الجو النابض بالحياة في المدينة والضواحي في موسم السباق، حيث يخرج المواطنون بالملابس الأنيقة، بالمطاعم وصالات الرقص والحانات والمحلات، لدعم الخيول الفائزة، ومتابعة التنافس الشديد بين المقامرين على الخيول، وكذلك التقاط الصور المختلفة مع المشاهير ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.