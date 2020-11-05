حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدها: كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس

علاقات و مجتمع

احتفت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاد والدها الفنان التشكيلى أحمد شيحا، على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "حلا" صورة لوالدها، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس".

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أحمد شيحة، فنان تشكيلى معاصر، له العديد من المعارض واللوحات الفنية، وهو والد كل من هنا وحلا ومايا شيحا، وولد فى الإسكندرية عام 1945، ودرس فى أكاديمية الفنون الفرنسية بباريس عام 1968، وهو عضو بنقابة الفنانين التشكيليين.

يذكر أن والد حلا شيحة خرج مؤخرا لينفي ارتباط ابنته بالداعية والمنتج معز مسعود قائلا، "مجاش طلبها مني "، موضحا في تصريحات سابقة "الوطن"، إنه لا يعرف شيئًا عما يتردد من ارتباط ابنته، لأنه ببساطة لا يوجد شيء رسمي لكي يفصح عنه.

وتابع: "بسمع وأقرأ تلك الأخبار زيي زيكم بالظبط"، مضيفا أن الارتباط والزواج حق لها وليس به شىء غريب.

وكانت الفنانة هنا شيحة، رفضت التعليق على ماتردد، بشأن ارتباط شقيقتها الفنانة "حلا"، بالداعية الإسلامي معز مسعود.

حيث انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية معز مسعود، حيث نشأت بينهما قصة حب خلال الشهور الماضية، وكان يرافقها في تصوير أعمالها الفنية .

ونشر معز مسعود عبر انستجرام صورة له في الشارع أثناء عزفه على الجيتار، وعلق: "شكرا جزيلاً للإنسان الرائع الذى استحوذ على هذه اللحظة الصعبة.. أنت تعرف من أنت"، لترد حلا شيحة: "هاى معز.. من التقطت هذه الصورة؟" ليرد معز "شخص مميز جدا".

يُذكر أن آخر أعمال حلا شيحة كانت خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل "خيانة عهد"، وهو من بطولة النجمة يسرا، وجومانة مراد، وبيومي فؤاد، وعبير صبري، وهنادي مهني، وخالد سرحان، وسلوي عثمان وآخرين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز .