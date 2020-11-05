شكرا لقرائتكم خبر عن مدمن مخدرات يتسبب بكارثة لأسرة أردنية في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب مدمن مخدرات بكارثة لعائلة أردنية مقيمة في ولاية نيفادا الأميركية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الادرن السفير ضيف الله علي الفايز أن السفارة الاردنية في واشنطن تتابع حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية وأدت إلى مقتل سيدة أردنية وإبنها.

وبين الفايز أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني، الذي يقطن في إحدى الشقق المجاورة، وعلى إثر تكرار شكوى سكان العمارة على الجاني (متعاطي مخدرات) بسبب الإزعاج المتكرر وأعتقاد الجاني خطأً أن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، قام الجاني بالتوجه إلى الشقة حيث تقطن العائلة الأردنية، وإطلاق النار على السيدة الأردنية وابنتها والخادمة (من جنسية غير أردنية) مما أدى إلى وفاة السيدة والخادمة وإصابة ابنتها بطلقات نارية، كما قام باختطاف طفلها وقد حضرت الشرطة على الفور وحدث تبادل إطلاق نار مع الجاني مما أسفر عن مقتل الجاني والطفل وتم نقل ابنة المغدورة إلى المستشفى لتلقي العلاج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مدمن مخدرات يتسبب بكارثة لأسرة أردنية في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.