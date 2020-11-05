الامارات | مقتل 4 مغاربة حاولوا عبور قناة للصرف الصحي نحو اسبانيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي أربعة شبان مغاربة حتفهم إثر محاولتهم عبور قناة للصرف الصحي من ميناء بني أنصار نحو جيب مليلية الإسباني المجاور في شمال المغرب، وفق ما أفاد مصدر في السلطات المحلية اليوم. وقال المصدر إن مصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث لتعثر على جثث ثلاث ضحايا داخل القناة، بينما نقل شخص رابع إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وأشار إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث. ولم يتم تحديد أعمار الضحايا. وأوضح المصدر أن هذه ليست أول محاولة للهجرة غير النظامية إلى مليلية عبر هذه القناة.

ويمثل جيبا مليلية وسبتة الإسبانيان الحدود البرية الوحيدة بين إفريقيا وأوروبا، ويخضعان لحراسة مشددة لمنع تسلل المهاجرين غير النظاميين إليهما عبر تسلق السياج الشائك العملاق الذي يحيط بهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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