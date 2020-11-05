من الجونة.. ريا أبي راشد خطفت الأنظار بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي نشرت الإعلامية ريا أبي راشد، عبر حسابها الشخصي "فيسبوك"، صورة جديدة تشارك بها متابعيها، خلال تواجدها في الجونة. وارتدت ريا فستانا قصيرا باللون الأسود، مزينا بطبعات باللون الأبيض والأسود والبني، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الظهر ومكشوفا عند منطقة الصدر. نسقت "أبي راشد" مع إطلالتها شنطة باللون الفضي، وحذاء باللون الأسود. اعتمدت ريا مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

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