ماذا يخبرنا الشعر الزائد عن صحة المرأة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

سواء أحببنا ذلك أم لا، لدينا جميعا شعر الجسم، إنه أمر طبيعي جدا ويجب ألا يجعلك تقلق، حتى لو لم تكن من المعجبين بذلك.

ولكن إذا تغيرت مواقعها على أجزاء الجسم المختلفة وملمسها، فقد يكون ذلك مؤشرا على مشكلة صحية للمرأة، وهي كتالي وفق ما ذكر موقع "برايت سايد" الأمريكي.

1- العامل الوراثي:

إذا واجهت نموا مفاجئا للشعر الكثيف الداكن مثل الرجال، تحقق من صور جدتك، بغض النظر عما حققناه باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لا يمكننا خداع الوراثة.

2- الخلل الهرموني:

يمكن أن يحدث نمو الشعر المفاجئ بسبب اختلال التوازن الهرموني الذكري، لدى كل من الرجال والنساء، وعادة ما يكون لدى الإناث مستويات منخفضة نسبيا ونسبة معينة مقارنة بالهرمونات الأنثوية.

وإذا زاد مستوى هرمون التستوستيرون لديك، فإن جسمك يحتوي على الكثير من الهرمونات الذكورية ويبدأ في التصرف وفقا لحالته، وحالة أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة هي انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، والتي يمكن أن تكون نتيجة انقطاع الطمث على سبيل المثال، في كلتا الحالتين، يخرج ملف الهرمون الذكري/الأنثوي من توازنه الطبيعي.

3- اضطرابات الغدة الكظرية:

تقع الغدد الكظرية فوق الكلى، وإذا لم تعمل بالطريقة التي يجب أن تعمل بها، فإن التوازن الهرموني يتغير والنمو المفرط لشعر الجسم هو أحد أكبر الأعراض.

ومن الأعراض الأخرى لمشاكل الغدة الكظرية:

ضغط دم مرتفع

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زيادة الوزن في الجزء العلوي من الجسم

مستويات سكر الدم منخفضة جدا أو عالية جدا

الصداع

ضعف العضلات

4- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات:

تعد متلازمة المبيض المتعدد الكيسات سببا شائعا آخر لزيادة الشعر، فمن المحتمل جدا أن تكون مصابا بذلك، وتحدث هذه الحالة بسبب تضخم المبايض التي تحتوي على مجموعات صغيرة من السوائل، تسمى بصيلات، والتي تتطلب بعض العناية الطبية، وتشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة ما يلي:

تغيرات في المزاج

الصداع

الإعياء

مشاكل النوم

5- نمو غير عادي للأنسجة:

إذا ظهرت كثرة الشعر بشكل مفاجئ جدا، يجب أن تستشير طبيك فورا، حيث يعد نمو الشعر هذا علامة على زيادة شديدة في مستوى هرمون التستوستيرون، ويمكن أن يكون نتيجة لنوع ما من النمو غير الطبيعي للأنسجة، وإنها ليست شائعة جدا، ولكن إذا حدثت التغييرات بهذه السرعة، فيجب التحقق منها.